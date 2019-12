Cầu thủ đông con Xuân Hùng: 'Bố đau chân là con đói sữa' 0 Bốn năm bốn đứa, Xuân Hùng trở thành bố của 4 cậu nhóc ở tuổi 29 tuổi. Vợ chồng Hùng đôi khi cũng sốc vì 'tốc độ đẻ' của mình.

Quãng thời gian các CLB tham dự V-League nghỉ thi đấu, trong khi nhiều cầu thủ vi vu du lịch, hậu vệ cánh Xuân Hùng, đội Than Quảng Ninh, trở về nhà phụ mẹ bán cafe. Quán nhỏ nằm ở một tầng trong căn nhà thuộc huyện Thanh Trì cũng giúp cho gia đình của Hùng có thêm thu nhập. Vẫn nụ cười tươi, cởi mở và có phần hóm hỉnh, Hùng "Chuột" chia sẻ về cuộc sống của một ông bố cầu thủ đông con.

Xuân Hùng (áo đỏ) trong một pha cản bóng.

'Nhiều khi tôi đứng ngoài cửa nhìn con khóc mà thương vợ'

Xuân Hùng là người gốc Thanh Trì. 13 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo trẻ Viettel, rồi thi đấu cho đội trẻ Hà Nội. Hùng từng được các HLV Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc triệu tập vào đội tuyển U23 Quốc gia, rồi cũng từng có vài trận thi đấu cho ĐTQG, cùng lứa với Quế Ngọc Hải, Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn... Rời Hà Nội FC, Xuân Hùng đã có 6 năm khoác áo Than Quảng Ninh đá V-League, là một trong những cầu thủ có nhiều đóng góp cho CLB. Với "tinh thần chiến binh", anh được các CĐV Than Quảng Ninh yêu mến.

Lập gia đình với cô bạn gái quê Sơn La, vợ chồng Xuân Hùng đón con trai đầu lòng Nguyễn Xuân Khải Minh năm 2016. Rồi năm 2018, họ có thêm cậu nhóc thứ hai, đặt tên là Nguyễn Xuân Khải Huy. "Đẻ hai đứa thì thấy cũng thường thôi, nhưng sau khi có nhóc thứ 2 một thời gian ngắn, bà xã lại bầu. Lúc đầu nghĩ thôi thì có 3 thằng nhóc mình vẫn cân được, nhưng đi siêu âm thì thai đôi, và thế là thêm hai ông nhóc sinh đôi, quả này mệt rồi..." - Xuân Hùng nhớ lại. Nguyễn Xuân Khải Anh và Nguyễn Xuân Khải Long ra đời. 4 năm, Hùng "Chuột" thành ông bố bỉm sữa của 4 cậu con trai.

Ngôi nhà 90 m2, 5 tầng là tài sản lớn nhất mà Hùng tích lũy được sau mười mấy năm đi đá bóng. Anh bảo: "Tôi may mắn hơn rất nhiều bạn cùng lứa, may mắn hơn so với các bạn từng ăn tập rồi không theo nghiệp cầu thủ, may mắn hơn vì có tiền chuyển nhượng là mua đất, rồi xây nhà. Tôi không phải dạng có hoàn cảnh quá khó khăn, đi đá bóng để đổi đời, trước đây là cầu thủ trẻ tôi đã có xe SH để đi rồi. Nhưng giờ chi tiêu gì cũng phải tính toán đấy...".

"Cũng may giữ được tiền, mua được đất xây được nhà, chứ giờ gia đình tôi đông quá. Tôi sợ đẻ lắm rồi, vì chẳng có sức để mà nuôi, thôi xem thế nào đi... triệt sản luôn. Bạn bè tôi cứ đùa là sinh thêm bé gái nữa đi nhưng ôi chịu thôi...", ông bố trẻ cười vui với lời tâm sự rất thật.

Sau những ngày thi đấu, Hùng đều trở về nhà để quây quần bên vợ con.

Gia đình đông con cũng đồng nghĩa với việc hai vợ chồng Hùng phải cố gắng rất nhiều. Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý để làm bố mẹ, nhưng cả hai chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có tới... 4 cậu con trai. Nhiều khi đứng ngoài cửa, nhìn 4 đứa nhỏ khóc váng nhà, Xuân Hùng lại càng thấy thương vợ vất vả, nhất là những lúc anh phải thi đấu xa nhà. Tuy vậy, anh lại tự động viên mình rằng: "Đẻ nhiều con vất (vả) vô cùng, nhưng thôi, cũng vui. Xưa các cụ nuôi được thì giờ mình cũng nuôi được, nhìn các con là đủ thấy hạnh phúc rồi" - chàng hậu vệ cánh mỉm cười nói.

Ra sân bóng là chiến đấu vì con

Khi ngỏ lời xin Xuân Hùng một tấm ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình, ông bố trẻ ngớ người nói: "Cả nhà tôi còn chưa đi chụp được tấm ảnh gia đình cho thật đẹp. Bận rộn lắm!". Vì Xuân Hùng thường xuyên phải đi thi đấu xa nhà nên gia đình anh cũng luôn ở vào cảnh "một chốn ba nơi": Bố đi đá bóng ở Quảng Ninh, con trai lớn gửi bà nội ở Thanh Trì, bé thứ hai cùng hai em sinh đôi tạm cùng mẹ về quê ngoại Mộc Châu.

Trên Facebook cá nhân mình, Hùng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện "dở khóc dở cười" về cuộc sống của một ông bố 4 con. Anh kể, nhà người ta đi tiêm phòng cho con chỉ cần hai vợ chồng, còn nhà anh phải huy động thêm người thân hộ tống. Hai cậu nhóc lớn khá giống nhau, cặp sinh đôi thì như hai giọt nước, Xuân Hùng nhiều khi phải thốt lên rằng: "Tôi còn chẳng phân biệt được ông nào với ông nào đây".

Vợ Hùng từ khi kết hôn "chỉ ăn và đẻ", rồi trông con nên cũng không đi làm được. Sáu miệng ăn trông vào đôi chân đá bóng của ông bố cầu thủ nhưng đặc trưng của nghề này là 29 tuổi như Hùng cũng đã toan "về hưu". Anh bảo: "Tôi đã đi học bằng huấn luyện viên rồi, nhưng cầu thủ nghỉ thi đấu mà thành danh với nghề HLV cũng ít thôi. Bây giờ có đến 4 đứa nhóc rồi, con thì còn nhỏ quá, mình thi đấu chuyên nghiệp chắc chỉ còn được vài năm nữa nên nhiều khi tôi cũng lo lắm nhưng đến đâu mình tính đến đấy, giờ cứ cố gắng hết mình đã...".

Bốn cậu con trai kháu khỉnh của vợ chồng Xuân Hùng.

Đá bóng nuôi cả gia đình nên thời điểm khó khăn nhất với Hùng là những khi chấn thương. Hai năm trước, anh dính chấn thương nặng. May mắn là ban lãnh đạo của đội bóng Than Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp của anh nên đã tạo điều kiện hỗ trợ tối đa chi phí cho Xuân Hùng sang Singapore điều trị chấn thương. Hùng bảo khoảng thời gian đó thật khủng khiếp. Anh và đồng đội Nguyên Sa nằm cùng phòng. Hùng nhớ lại: "Cứ ông này than ngắn lại đến ông kia thở dài nhìn nhau, bởi với cầu thủ, đôi chân là cái cần câu cơm. Những cơn đau từ vết mổ, rồi lo lắng cho tương lai sự nghiệp, nhớ vợ nhớ con đến trào nước mắt. Lúc ra sân bay, tôi hết cả tiền, chỉ dám mua vài đồ nho nhỏ về làm quà cho người thân".

Nuôi dạy được 4 "anh đàn ông" nên người là sứ mệnh của Hùng, ông bố 4 con luôn lạc quan, yêu đời: "Đợi các 'ông' ấy lớn lớn chút, ông nào mà có năng khiếu đá bóng thì cho đi đá vậy, cơm ăn đã có đội bóng nuôi, giống bố ngày trước. Còn bây giờ, mỗi lần ra sân, tôi luôn tâm niệm mỗi giọt mồ hôi bố đổ xuống sân bóng là vì tương lai các con, chỉ cầu mong mình không chấn thương, chứ lỡ cái bố đau chân là con đói sữa".

Quang Thái