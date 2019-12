Cậu bé lớp 5 tả bố đá bóng siêu hơn Quang Hải 0 Hà Nội'Bàn chân nổi đầy gân của bố em rất khỏe, có thể tung ra những cú sút rực lửa, soi sáng cả vũ trụ' là câu văn của cậu nhóc lớp 5 Nguyễn Duy Minh viết về bố mình.

Bài văn tả bố của Duy Minh, học sinh lớp 5.

"Bố là người em yêu nhất trong nhà. Năm nay bố ba bảy tuổi nhưng dù vậy nhìn bố rất trẻ trung. Bố tên là Nguyễn Duy Anh.

Bố cao nhất nhà, dù mẹ có cố gắng tới đâu cũng không thể cao qua trán bố. Tóc bố vuốt keo, em nghĩ đây là mong muốn từ lâu của bố. Ai cũng nói không ai trán cao hơn bố, nếu đó chắc khoảng 8 cm. Đôi mắt của bố lim dim nhưng sự thực bố nhìn rất rõ mọi thứ, ngay cả những dòng chữ nhỏ li ti. Mũi bố to, thẳng như người nước ngoài, lẽ vậy nên bố dặn mẹ con em bóp mũi thường xuyên cho dài. Đôi môi không to nhưng không nhỏ, luôn để bố thưởng thức những món ăn ngon do mẹ nấu. Khuôn mặt bố có hình ô van nên mỗi khi bố cười là cả nhà cười theo".

Cậu bé Duy Minh (áo đỏ) bên gia đình.

Đây là những dòng mở đầu bài văn của em Nguyễn Duy Minh, học sinh lớp 5A3 trường Tiểu học Đền Lừ miêu tả ngoại hình bố mình. Gia đình của em gồm 4 người: Bố Nguyễn Duy Anh, mẹ Mai Liên, Duy Minh và một em trai 2 tuổi. Cả bố và mẹ của Duy Minh đều đang là kiến trúc sư.

"Bố rất to nhưng hơi béo, tận 60 kg. Dù hơi béo nhưng bố hay chơi thể thao, đó là bóng đá, điều này không những giúp bố khỏe mà còn giảm béo nữa. Chân bố dài, nhiều lông nên phù hợp để bố rê dắt bóng. Bàn chân nổi đầy gân của bố em rất khỏe, có thể tung ra những cú sút rực lửa, soi sáng cả vũ trụ" - Duy Minh viết.

Nói về sở thích bóng đá này của bố, cậu bé lớp 5 này còn cho biết thêm rằng bố em là cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam. Bố thường đưa Minh ra sân xem bóng đá. Trong mắt cậu bé, bố Duy Anh thậm chí còn chơi bóng hay hơn cả cầu thủ Quang Hải.

Duy Minh và em trai 2 tuổi.

Cậu bé 10 tuổi còn cho thấy rằng em rất hay quan sát bố, hiểu về công việc của bố qua từng lời văn có lúc ngô nghê, có lúc lại hài hước, "bá đạo": "Bố em làm nghề kiến trúc sư nên thiết kế ra hàng tỉ các ngôi nhà từ tầng 1 đến 20 tầng nên lương bố mỗi tháng là 20 triệu đồng. Bố có tính cách thức khuya dậy sớm nên đến tối mịt bố vẫn thức xem điện thoại, em hỏi thì bố nói: 'Bố đang cày phim'. Bố thích ngồi trong nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ để đọc sách tiếng Anh, nhờ vậy nên giao tiếp, lắng nghe phát âm... đều 10/10. Bố thấy cần nhiều tiền hơn nên lập trang Web chuyên bán đồ Online cho người nước ngoài.

Sáng bố đi làm, tối mới về, dù rất bận rộn nhưng đến khuya bố vẫn lấy máy tính ra làm. Bố em rất hiền, luôn chiều chuộng cả nhà nhưng ai mà hư bố sẽ tịch thu điện thoại, đến khi ngoan mới trả. Bố là người rất nhân hậu như ủng hộ mẹ tiền vì chưa có lương, mang bánh ra biếu cũng như ủng hộ một chú sinh viên thất nghiệp, hay cho chú mèo con thức ăn, nước uống mà chủ chú về quê bỏ rơi. Bố luôn nhắc đi nhắc lại rằng: 'Cố gắng học, sau này còn đi làm, làm điều có ích'. Mỗi khi bố buồn, em lại làm bố vui bằng cách tặng bố những con điểm 8, 9 và 10 hay những lần đứng nhất, nhì ở chỗ học thêm tiếng Anh".

Không những vậy, bố Duy Anh, qua lời kể của con trai Duy Minh, còn là một ông chồng tâm lý, "luôn giúp mẹ tạo ra một bữa cơm gia đình thật hoành tráng để gia đình gắn kết hơn nữa".

Sau khi tất cả những chi tiết về bố được "phơi bày", Duy Minh đã nhắn nhủ một câu rất ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm đến bố của mình: "Em yêu bố nhiều lắm! Bố ơi".

Vốn kiệm lời, giản dị, khi được hỏi về cảm xúc sau khi đọc bài văn của con, anh Duy Anh chỉ nỏi rằng: "Hai vợ chồng tôi thấy vui, thấy xúc động vì những lời văn, những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm của con mình. Mẹ bé có nói vui rằng ghen tị vì con yêu bố, viết về bố nhiều hơn, thiên vị bố hơn. Thực tế ở gia đình tôi, hai con đều rất yêu mẹ, gắn bó với mẹ. Như bao ông bố bà mẹ khác, vợ chồng chúng tôi đều có mong muốn các con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có tuổi thơ tươi đẹp và khôn lớn trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội".

Quang Thái