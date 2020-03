Cặp vợ chồng 'lột xác' căn hộ tập thể xuống cấp

'Tôi không học chuyên về thiết kế nhưng có niềm đam mê đồ thủ công, luôn mơ ước được tạo nên căn nhà DIY (do it yourself: do chính mình thiết kế) có các đồ trang trí tự làm. Vì vậy, tôi tự cải tạo nhà với kế hoạch làm đến đâu hay đến đó. Lý do bởi tôi không được học bài bản và phải vừa làm, vừa trông con nhỏ', chị bộc bạch. Khu vực chuồng cọp của căn hộ được biến thành nơi để cặp vợ chồng đọc sách, có những phút giây thư giãn trong ngày.