Căn hộ 'muôn góc sống ảo' của nữ blogger

Khu vực bếp của căn hộ cũng mang tông xám, trắng, đen. Gia chủ theo xu hướng 'less is more', ít hơn là nhiều hơn, hạn chế đồ đạc, chỉ đảm bảo đủ nội thất cần thiết cho cuộc sống.