Căn hộ cân bằng yếu tố phong thủy và nội thất của chuyên gia Singapore

Chuyên gia phong thủy Wilfred Leu (Singapore) sống trong một căn hộ diện tích 147 m2 thay vì nhà đất. Trong đó, các đồ vật đều được sắp xếp, lựa chọn theo nguyên tắc phong thủy.

Wilfred vốn là một nhân viên ngân hàng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, ông chuyển sang nghiên cứu về lĩnh vực phong thủy và đó là sự nghiệp thứ 2 của ông. Tại Singapore, Wilfred có nhiều khách hàng, từ các chủ nhà tới chủ ngân hàng hay giám đốc tập đoàn đa quốc gia.

Khi bắt đầu sắp xếp lại không gian sống, Wilfred đã gửi cho Miki Shi, cố vấn thiết kế, một danh mục chi tiết các bức ảnh và kích thước của tất cả những viên đá quý, bình gốm cổ, tranh vẽ, đồ gỗ và vật dụng đem đến điều tốt lành mà ông sở hữu. Wilfred muốn kết hợp chúng trong căn hộ của mình. Đó thực sự là một thử thách nhưng cũng đem đến nhiều thú vị cho Miki vì đây là lần đầu tiên cô nhận được một yêu cầu mang nhiều yếu tố phong thủy như vậy.

Sự kết hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi giữa Wilfred với nhà thiết kế đã tạo nên kết quả tuyệt vời là căn hộ có phong cách liền mạch, hài hòa các nguyên tắc. Chủ nhân ngôi nhà - Wilfred đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình từ quá trình kiến tạo tổ ấm trên Asiaone.

Vị trí đặt từng món đồ trong căn hộ của Wilfred đều tuân theo quy tắc nhất định.

- Ông đã làm những gì để tăng tính phong thủy trong căn hộ của mình?

- Là một người nghiên cứu trong lĩnh vực này, tôi rất rõ ràng về việc tôi muốn các yếu tố nhất định ở đâu và khi nào nên dựng chúng, loại ánh sáng cùng vị trí chính xác của tất cả các đồ vật tốt lành.

Ví dụ, tôi xác định chỗ đặt ghế sofa, tivi và thậm chí cả loa, để tôi có thể nhìn thấy bầu trời khi hướng mắt ra cửa sổ.

- Làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố phong thủy và thiết kế nội thất?

- Có nhiều quan niệm sai lầm về phong thủy và nó bị che giấu trong sự bí ẩn. Phong thủy mà tôi thực hành có từ triều đại nhà Thanh và nhà Minh (Trung Quốc), phần lớn từ các ấn phẩm như The Imperial Complete Books of the Four Reporiesories và The Yongle Encyclopaedia.

Tôi xem xét các hệ thống này có phương pháp và logic, hoàn chỉnh với nghiên cứu trường hợp, rất phù hợp với môi trường sống hiện đại, thực tế. Do đó, tôi thấy không có xung đột giữa phong thủy và thiết kế nội thất. Đó là về việc sử dụng các yêu cầu phong thủy theo một cách vĩ mô - khai thác môi trường để có luồng không khí tối ưu, ánh sáng, màu sắc và thậm chí là mùi hương.

Với chuyên gia phong thủy người Singapore, nhà là nơi mình nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, tinh thần.

- Nguyên tắc chung cho một ngôi nhà là gì?

- Nhà phải sáng sủa và thoáng đãng. Chúng ta nên thử và giảm độ ẩm của nhà, đặc biệt là ở Singapore. Điều này có nghĩa là nơi ở phải có các lỗ mở như cửa ra vào hoặc cửa sổ được xếp thẳng hàng với hướng gió mùa.

Ví dụ, tại Bắc Kinh, bạn sẽ nhận thấy rằng các ngôi nhà thường có cửa chính và cửa sổ hướng về phía nam để tránh gió bắc cực kỳ lạnh cũng như bão cát từ phía tây bắc.

Ở Singapore, chúng tôi cần gió tự nhiên vì độ ẩm có hại cho sức khỏe của bạn và khiến đồ dùng trong nhà xuống cấp.

- Phong thủy cải thiện môi trường sống của chúng ta như thế nào?

- Các vật dụng, màu sắc, vị trí của bếp lò, giường, và thậm chí hệ thống giải trí có thể được tùy chỉnh dựa trên ngày sinh của người sống trong đó, để ngôi nhà trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng, phục hồi sức khỏe sau ngày làm việc căng thẳng.

- Với ông, phong thủy là một môn nghệ thuật hay khoa học?

- Theo hiểu biết của tôi, phong thủy là khoa học. Không có gì thuộc về tâm linh hay tôn giáo. Nó dựa trên hàng ngàn năm quan sát và đánh giá, liên quan đến nghiên cứu cẩn thận về môi trường, khí hậu, thời gian.

Những thứ này sau đó được ghi lại một cách có phương pháp trong một thời gian dài, tạo nên bách khoa toàn thư. Đó là một môn khoa học bởi vì, ngày nay, những điều này sẽ được coi là các quan sát có ý nghĩa thống kê.

Phong thủy liên quan đến vô số các yếu tố như hương liệu, màu sắc, tranh vẽ, đồ trang trí và ánh sáng. Ngày càng có nhiều nghiên cứu hiện đại chỉ ra những tác động tích cực mà phong thủy mang lại cho con người trong môi trường sống và làm việc.

Xem thêm hình ảnh về không gian sống của Wilfred: