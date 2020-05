Biểu cảm đáng yêu khi bé chào đời

Khuôn mặt nhăn nhó và tiếng khóc oe oe thật to của An Phúc khi vừa lọt lòng mẹ chỉ vài giờ vào ngày 1/6/2019. Với chị Ngô Thị Thúy An, đó là khoảnh khắc hạnh phúc không thể quên, cũng là lần đầu con và mẹ được tiếp xúc da kề da với nhau, dòng sữa ngọt trong người mẹ được con say sưa bú ngon lành.