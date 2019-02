Bí quyết chọn tã cho trẻ trong giai đoạn lẫy của diễn viên Vân Trang 0 Theo diễn viên, mẹ nên chọn tã quần có vách chống tràn cùng thun chân siêu mềm, kích cỡ phù hợp với cân nặng để bé vận động thoải mái.

Kết hôn từ tháng 1/2016, diễn viên Vân Trang trở thành bà mẹ trẻ với cuộc sống gia đình riêng hạnh phúc. Cô thừa nhận, từ khi sinh con, bản thân dường như dành tất cả thời gian chăm bé nên cuộc sống có nhiều xáo trộn.

Lần đầu làm mẹ, việc chăm con khiến cô không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Bé Nì vốn hiếu động nên đã bắt đầu tập lẫy từ khá sớm, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho cả nhà. "Làm thế nào để Nì tránh khỏi bệnh hăm tã hay ngứa ngáy khó chịu. Cách nào để Nì thoải mái vui chơi, sạch sẽ khô thoáng suốt cả ngày là những câu hỏi thường trực của tôi", diễn viên chia sẻ.

Mặc dù công việc bận rộn, diễn viên Vân Trang dành thời gian chơi cùng con gái.

Khi bắt đầu tập lẫy cũng là lúc bé bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, bên cạnh hệ xương dần trở lên cứng cáp hơn, bé còn rất háo hức quan sát và khám phá mọi thứ xung quanh. Bé Nì vận động nhiều dẫn đến việc tràn tã xảy ra thường xuyên, giường gối ướt sũng, mỗi khi thay tã cũng gặp nhiều khó khăn bởi con gái cử động không ngừng. Ngoài ra, thi thoảng còn xuất hiện một vài dấu hằn đỏ ở vùng bụng do bé xoay người, lẫy lật nhiều.

Diễn viên cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu về các loại tã quần phù hợp với bé trong giai đoạn lẫy lật.

Nhìn những dấu hằn trên da bé, Vân Trang quyết tâm tìm nguyên nhân và cách khắc phục. "Sau nhiều lần tìm hiểu thử miếng tã, tôi phát hiện ra lý do gây lên những dấu hằn đỏ chính là hệ thống thun co giãn. Vì vậy, khi chọn sản phẩm, bên cạnh việc kiểm tra về độ mềm mại, thấm hút tôi thường dùng tay để kiểm tra độ co giãn để đảm bảo tã ôm vừa vặn ở các vùng bụng, hông, đùi", cô cho biết.

Trong quá trình tìm hiểu từng loại tã, Vân Trang biết đến tã quần Bobby, đáp ứng đúng các tiêu chí mà bản thân mong muốn. Đây cũng là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc chú trọng đến phần thun co giãn.

Diễn viên chia sẻ, các mẹ nên chọn tã quần có vách chống tràn cùng thun chân siêu mềm, kích cỡ phù hợp với cân nặng của bé.

Sử dụng tã quần Bobby, bé Nì không còn bị hằn đỏ trên da bụng, hông, đùi bởi thiết kế thun co giãn mềm mại với từng sợi chun dài ngắn phù hợp, giúp tã ôm vừa vặn mông bé và ngăn tràn hiệu quả. Vân Trang yên tâm vì sản phẩm giúp Nì khô thoáng, dễ chịu hơn khi vận động.

Bảng tham khảo chọn size tã theo cân năng của bé.

Diễn viên chia sẻ, mỗi giai đoạn phát triển, trẻ sẽ có cân nặng và mức độ vận động khác nhau. Việc sử dụng tã quá chật hay quá rộng có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Mẹ nên chọn kích cỡ tã phù hợp với bé, đặc biệt vùng bụng, hông, đùi để trẻ chơi đùa thoải mái, phát triển một cách toàn diện.

Ngọc Thi