Bảo Thanh chia sẻ bí kíp chăm con khỏe cho mẹ bỉm sữa 0 Tại hội thảo 'Dinh dưỡng miễn dịch' cô tiết lộ, bổ sung kháng thể IgG giúp hệ miễn dịch trẻ khỏe mạnh, ít ốm vặt...

Mới đây, Bảo Thanh tham dự hội thảo "Dinh dưỡng miễn dịch". Tại đây, người hâm mộ dành nhiều câu hỏi cho diễn viên như cách chăm con, kết của bộ phim truyền hình hút khách Về nhà đi con.

Bảo Thanh tại sự kiện.

Khi được hỏi về cái kết cho Thư, Bảo Thanh cho biết, không chỉ riêng nhân vật mà có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều ước có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Diễn viên ngoài đời thực cũng vậy.

Cô chia sẻ thêm, việc liên tục xuất hiện trong những bộ phim hot về chủ đề gia đình như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con... giúp bản thân gần gũi hơn với người hâm mộ, cụ thể là chị em. Trải nghiệm cuộc sống của nhân vật Thư suốt 80 tập phim, cô nghiệm ra rằng, gia đình chỉ có thể ngập tràn tiếng cười, cuộc hôn nhân xem là viên mãn khi tất cả thành viên mạnh khỏe. Với con trẻ, làm sao để ít bệnh vặt là điều khiến mẹ lao tâm khổ tứ.

Diễn viên "Về nhà đi con" diện váy trắng khi tham dự sự kiện.

Diễn viên nhớ lại, lúc con trai từ 1-3 tuổi hay ốm vặt, là khoảng thời gian không dễ dàng chăm sóc. Tìm hiểu kiến thức, cô biết, trẻ cần phải bổ sung đủ mỗi ngày để có đề kháng khỏe. IgG còn gọi là Immuno Globulin G, kháng thể phổ biến trong sữa non (gần 80% tổng lượng kháng thể) giúp bảo vệ con trẻ những năm đầu đời.

"Từng làm mẹ, tôi rất đồng cảm với những bà mẹ bỉm sữa, tự thấy rằng mình nên chia sẻ kinh nghiệm chăm con, hỗ trợ chị em vượt qua khoảng thời gian chăm con nhỏ. Khi con vui khỏe thì các mẹ mới thảnh thơi chăm sóc bản thân, vun vén hạnh phúc gia đình", cô nói.

Dù bận rộn với lịch trình quay dày đặc, Bảo Thanh vẫn dành thời gian tìm hiểu thêm về những thông tin giúp con trẻ có miễn dịch khỏe. Khi biết đến hội thảo "Dinh dưỡng miễn dịch" do Bộ Y tế tổ chức, cô theo dõi từ khi sự kiện diễn ra tại Hà Nội, Cần Thơ, TP HCM.

Bảo Thanh thích thú khi giới thiệu nhiều sản phẩm dinh dưỡng đến các bà mẹ.

Chương trình đề cập đến vấn đề Khoảng trống miễn dịch cho bé, thời kỳ trẻ dễ bệnh vặt do chưa có miễn dịch khỏe. Lắng nghe chuyên gia chia sẻ, Bảo Thanh có thêm kiến thức chăm con, sau này có thể chia sẻ thông tin hữu ích này đến các bà mẹ.

Diễn viên nói lên nỗi lo về sức khỏe của bé thời kỳ "Khoảng trống miễn dịch".

Diễn viên chia sẻ thêm, trong giai đoạn Khoảng trống miễn dịch trẻ cần phải bổ sung đủ kháng thể IgG mỗi ngày để có đề kháng tốt. Ngoài ra, từ những thông tin chuyên gia cung cấp, Bảo Thanh biết, sữa non chuẩn phải đảm bảo những tiêu chuẩn như Bộ Y tế khuyên dùng, cung cấp hàm lượng 3-6g sữa non mỗi ngày và kháng thể IgG chuẩn cho bé phải đạt mức 600-1000mg IgG. Mặt khác, mẹ cần đọc kỹ thành phần trên nhãn mác, bao bì, nguồn nguyên liệu sữa non tốt thường nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ như thương hiệu ColosBaby.

Lê Nguyễn