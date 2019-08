Bác sĩ nhi mách mẹ chọn quần áo, tã an toàn cho bé 0 Tã, quần áo, gối nệm, sản phẩm chăm sóc da... không nên chứa chất tẩy, diệt khuẩn, khi sờ vào có tiếng sột soạt vì có thể gây tổn thương da bé hoặc rối loạn nội tiết tố.

Các mẹ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi cùng chuyên gia nhi về vai trò của sản phẩm organic trong việc chăm sóc trẻ tại sự kiện "Xứ sở Organic chuẩn Nhật" do nhãn hàng tã Moony vừa tổ chức tại TP HCM.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê, Chủ tịch Hội đồng Nhi khoa và Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc chia sẻ, khi chọn đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với da bé, mẹ nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc, thương hiệu, được cấu thành từ thành phần tự nhiên, hữu cơ. Mẹ lưu ý không dùng quần áo, chăn ga, gối nệm... có chứa NPE, chất dẫn xuất của nonylphenol, chất tẩy vì có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng sự phát triển của trẻ. Chất diệt khuẩn, chất bảo quản Paraben và Methylisothiazolinone (MIT) có thể gây tổn thương da hay rối loạn nội tiết tố. Sản phẩm chăm sóc da tốt nhất không chứa Paraben, MIT hoặc nếu có thì phải nhỏ hơn 0,0015%.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê cho biết thêm, tã tiếp xúc trực tiếp với cơ thể và vùng nhạy, là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới sự phát triển giới tính của bé sau này. Phụ huynh không nên chọn loại tã vải có lớp ngoài cùng bằng polyeste hoặc loại vải có tiếng sột soạt khi sờ vào vì khiến bé nóng, bí, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ phận sinh dục. Với tã giấy, làn da mỏng manh của bé nhỏ cần sản phẩm có bề mặt mềm mại, thoáng khí, độ thấm hút tốt, có khả năng khóa chặt chất lỏng, co giãn linh hoạt, có vạch báo thay tã. Tã tốt giúp trẻ tránh viêm nhiễm, hăm da và bộ phận sinh dục.

Bảo vệ an toàn cho trẻ bằng sản phẩm hữu cơ cũng rất cần thiết. Xu hướng tiêu dùng "xanh" trong sản phẩm chăm sóc trẻ, thực phẩm được nhiều bà mẹ trên thế giới ủng hộ. Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cho biết, dinh dưỡng trong 2 năm đầu đời quyết định thể chất, sức khỏe, trí tuệ của trẻ. Các loại thực phẩm hữu cơ là trợ thủ cho các mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng, giúp bổ sung dưỡng chất cho con an toàn hơn. Thận của trẻ còn non nớt nên không thể bài tiết toàn bộ các chất không cần thiết có trong thực phẩm, chất độc tích tụ lâu dần khiến bé có nguy cơ mắc bệnh.

Nắm bắt xu hướng organic đang dần trở nên phổ biến, trong dịp này, nhãn hàng tã cao cấp đến Nhật Bản Moony cho ra mắt tã giấy organic - Moony Natural.

