'Bà hoàng Hermes' mê trồng rau hữu cơ

Trong không gian khu biệt thự rộng lớn ở Singapore, Jamie Chua trồng hoa quả hữu cơ, các loại rau xanh, rau gia vị... Đặc biệt, cô dành tình yêu cho 5 chậu chanh vàng đặt cạnh bể bơi. Cô gọi những trái chanh là "babies" (em bé) và trò chuyện với chúng mỗi sáng: "Hello, how are you today?" (Xin chào, hôm nay bạn thế nào?).