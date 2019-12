Ảnh cưới của em trai Kim Tae Hee 

Nam tài tử Lee Wan (35 tuổi) và bạn gái Lee Bo Mi (31 tuổi) sẽ tổ chức đám cưới tại Seoul vào cuối tháng 12. Cả hai đã có gần 2 năm tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Lee Wan là diễn viên Hàn Quốc, em trai của Kim Tae Hee, từng tham gia phim Stairway to heaven (Nấc thang lên thiên đường), Tree of heaven, Veronika decides to die, Magnolia no hana no shita de, In-soon is pretty swallow the sun, Our Gab Soon, Northern limit line. Cô dâu của anh là một golf thủ.