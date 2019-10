9X trầm cảm chiến thắng bản thân 0 Ý Nhi luôn cảm thấy cô đơn và luẩn quẩn trong suy nghĩ 'muốn giải thoát chính mình' suốt quãng đời sinh viên cho tới tháng 9/2018.

Ngày làm việc đầu tiên tại công ty thời trang danh tiếng ở Hà Nội, Phan Thị Ý Nhi nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương và hỗ trợ tận tình từ các anh chị đồng nghiệp. Việc quyết định rời TP HCM - quê hương cô, ra Hà Nội làm việc với mức lương thấp hơn con số được offer không phải là lần đầu tiên mà cô gái 21 tuổi quyết định bước qua vùng an toàn để được sống và theo đuổi đam mê đích thực. Khoảng bốn năm trước, khi ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, từng cắt cổ tay tự tử vì trầm cảm, Ý Nhi đã nói với bản thân phải "sống" thay vì "tồn tại" hay "tìm sự giải thoát bằng cách tiêu cực".

Bên lề của chương trình Cơ Hội Cho Ai - Whose Chance mà Ý Nhi tham gia và nhận được lời mời tuyển dụng ra Hà Nội, cô gái Sài Gòn đã kể lại câu chuyện của mình với mong muốn có thể tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ đang phải đối mặt với chứng rối loạn tâm lý. Bởi từng ở vào hoàn cảnh đó, Ý Nhi bảo chỉ có người trong cuộc mới tự mình tìm thấy lối ra và con đường tốt đẹp cho bản thân.

"Tôi có nghe về việc ca sĩ Hàn Quốc Sulli tự tử vì trầm cảm những ngày qua. Ngoài mặt có thể cười nói nhưng nội tâm rối loạn khiến bản thân mình không tự tin, không tin mình làm được điều gì đó, chỉ một câu nói của người khác cũng đủ làm mình gục rồi nghĩ lung tung. Tệ hơn là mình sợ tiếp xúc xã hội, ở trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được thì sẽ đến giai đoạn 'tự làm đau mình', 'muốn giải thoát chính mình'...", Ý Nhi chia sẻ.

Cô gái có nụ cười tươi rói và sở hữu bảng thành tích 'khủng' từng có 3 năm vật lộn với căn bệnh trầm cảm.

Bệnh trầm cảm - Nỗi ám ảnh của cô gái trẻ

Phan Thị Ý Nhi bị trầm cảm suốt 3 năm đại học từ 2015 đến 2018 khi gia đình cô bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần. Bạn bè xa lánh, không muốn làm thành viên chung nhóm khi thuyết trình ở các môn học, Nhi luôn là thành viên cuối cùng trong nhóm thiếu người. Cô bảo chẳng ai muốn chung nhóm với một người không thích nói chuyện và chỉ ngồi một góc như cô. Vì thế, phần lớn quãng thời gian sinh viên này, Ý Nhi luôn cảm thấy cô đơn.

Cô gái trẻ còn tự dằn vặt bản thân vì mình là con cả nên phải gánh trách nhiệm gia đình và lo cho em gái; tự trách bản thân không làm được gì: xin việc bán thời gian bị từ chối, thi vào các câu lạc bộ trong trường đều bị rớt... Dù đã chủ động đi gặp bác sĩ tâm lý từ năm 2016 để tìm lời khuyên hay tâm sự gia đình nhưng Ý Nhi vẫn luẩn quẩn với suy nghĩ tìm sự "giải thoát". Đỉnh điểm là vào năm 2017, Ý Nhi đã tự cắt vào động mạch tay. Vết cắt khá sâu nhưng em may mắn được gia đình đưa vào bệnh viện chữa trị kịp thời.

Những lời khuyên của bác sĩ rằng phải gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với đám đông dường như không hiệu quả với Ý Nhi. Bởi cô không biết làm thế nào để vượt qua nỗi sợ của bản thân khi giao tiếp. Cô tìm đến bố mẹ để chia sẻ nhưng "họ không phải là mình nên không hiểu và không thể giúp mình. Bố mẹ chỉ có thể đưa ra lời an ủi, động viên giống như khi mình bị ốm chứ không có hướng giải quyết". Vì thế lâu dần, mỗi lần gặp chuyện căng thẳng trong việc học và cuộc sống, Ý Nhi đều "không chia sẻ với ai". Thay vào đó, Nhi quay vlog, dùng laptop để tự nói chuyện với bản thân.

Ý Nhi cùng mẹ và em gái trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Trở thành người hướng ngoại để chiến thắng bản thân

Tháng 9/2018, một năm sau khi tốt nghiệp Đại học tài chính marketing, là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn con người của Ý Nhi. Cô tâm sự: "'Bề ngoài' của một ai đó bây giờ được xem trọng. Nếu trong xã hội ai cũng có cái này cái nọ mà mình không như vậy, họ sẽ đối xử với mình theo cách khác. Tôi lấy một ví dụ mà tôi từng trải qua: Khi tôi thi vào một nhóm, nhóm đó toàn người giỏi, họ có CV nổi trội... nhưng tôi không hoặc chưa bằng họ và tôi không thuộc kiểu 'có gì cũng khoe' - tạo thương hiệu cho mình trên mạng xã hội, họ sẽ bảo tôi là 'nhờ may mắn' và đối xử với tôi rất khác". Đó là lúc Ý Nhi nhận ra sự thiệt thòi của một "người hướng nội" và lên kế hoạch "giả" làm người hướng ngoại.

Ý Nhi hiện tại bản lĩnh và tự tin, sẵn sàng sống xa gia đình để được làm việc trong môi trường mà cô cho là phù hợp với mình.

Ý Nhi tham gia làm đại sứ cho chương trình của Lãnh sự quán Mỹ tổ chức, nhờ khả năng tiếng Anh tốt. Nhiệm vụ chính của chương trình là đại diện hình ảnh, đưa chương trình đến học sinh, sinh viên. "Việc dối trá với bản thân còn tệ hơn dối trá với người khác, là con dao hai lưỡi và nó cũng khiến việc trầm cảm tệ hơn. Nhưng mà phải làm vậy thì tôi mới có cơ hội chiến thắng bản thân, phải làm điều trái ngược lại", Ý Nhi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi đưa ra quyết định "sống còn".

Thời gian đầu khi "lừa dối" bản thân, Nhi rất khó chịu trong lòng và không chắc chắn mình có vượt qua được khó khăn hay không. Nhưng chỉ một năm sau, cô mạnh dạn thực hiện kế hoạch thứ 2 là tham gia chương trình Cơ Hội Cho Ai - Whose Chance. Đây có lẽ là câu trả lời thực tế hơn cả cho những nỗ lực chiến thắng căn bệnh trầm cảm của Ý Nhi.

Vượt ra vùng an toàn của mình, Ý Nhi nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Quan trọng hơn, Nhi muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đang mắc phải tình trạng như mình: "Tôi cũng muốn chia sẻ để các bạn giống mình thoát được bệnh trầm cảm. Bệnh đó nói chung là do ảnh hưởng bởi tâm lý của mình thôi nhưng thấy vậy chứ thật sự rất nguy hiểm. Tôi từng trải qua cảnh nguy hiểm do nó gây ra rồi nên không muốn người khác giống tôi, phải vượt qua nó trước khi nó giết mình".