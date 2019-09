7 giai đoạn mà mọi cặp vợ chồng đều trải qua 0 70% phụ nữ tham gia khảo sát của tiến sĩ Gottman (Mỹ) thừa nhận đã 'cảm nắng' người thứ ba nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ trở thành kẻ phản bội.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bền vững không phải là món quà từ trên trời rơi xuống hay dựa vào may mắn mà cả hai phải nỗ lực duy trì. Mọi mối quan hệ đều tồn tại "vấn đề" và "hiểu lầm". Đôi lúc, người trong cuộc sẽ cảm thấy chia tay là cách dễ dàng để giải quyết mọi chuyện, nhưng nếu lựa chọn ở bên nhau, cả hai phải kiên định vượt qua thử thách.

Dưới đây là những giai đoạn mà bất kỳ cặp đôi nào cũng sẽ phải trải qua trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

1. Giai đoạn chỉ trích

Không ai muốn nhận sự chỉ trích và điều này thậm chí càng trở nên nặng nề, khó chấp nhận hơn khi người đưa ra những lời phàn nàn chính là đối tác của mình.

Theo tiến sĩ John Gottman, tác giả cuốn sách The Four Horsemen of Apocalypse, khi bạn chỉ trích chồng hoặc vợ của mình, bạn sẽ có xu hướng dùng các từ ngữ như: "Anh toàn như thế", "Anh không bao giờ...". Những câu nói mang tính chất khẳng định tuyệt đối như vậy sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp mà còn dẫn đến sự phản kháng ở đối tác.

Hãy góp ý trực tiếp vào vấn đề và không chỉ trích tính cách của người ấy. Đó là cách vượt qua giai đoạn này.

2. Giai đoạn xa cách

Hầu hết chúng ta đều từng trải qua cảm giác đối phương như xây một bức tường ngăn cách giữa hai người, và không muốn nói chuyện hay giải quyết vấn đề - giống như là người ấy chẳng còn quan tâm đến bạn nữa.

Tiến sĩ John Gottman nói rằng 80% nam giới thường xuyên làm như vậy. Dù ngoài mặt tỏ ra bất cần, thực tế anh ấy lại đang muốn được quan tâm. Điều quan trọng là học cách phân biệt các dấu hiệu để cư xử phù hợp, tránh đẩy cảm xúc của cả hai lên đến cao trào.

Nếu có vấn đề cần thảo luận, hãy chọn đúng thời điểm và chỉ nói chuyện khi cả hai bình tĩnh.

3. Giai đoạn 'người thứ 3'

Theo kết quả khảo sát của Gottman, 70% phụ nữ tiết lộ họ từng bị "cảm nắng" bởi người đàn ông khác không phải chồng/bạn trai của mình. Cảm xúc này là hoàn toàn bình thường và không có nghĩa rằng họ sẽ phản bội đối tác.

Điều quan trọng trong tình huống này là không được hành động theo cảm xúc, đừng xa cách nửa kia chỉ vì những xao động tức thời. Bạn có thể "cảm nắng" nhiều lần trong đời nhưng lòng tin là thứ có giá trị nhất ở một mối quan hệ.

4. Giai đoạn 'coi thường'

Nó có thể là câu nói châm biếm, trợn mắt và mỉa mai đối tác của mình. Đó là cách nhanh nhất để hủy diệt một mối quan hệ.

Để giữ cho tình bạn, tình yêu hay hôn nhân lâu bền, chúng ta cần học cách thể hiện sự tôn trọng và thái độ cầu thị. Nó giống như một tấm gương. Trong lòng bạn trân trọng đối tác bao nhiêu, bạn sẽ thể hiện ra bấy nhiêu.

5. Giai đoạn 'bùng nổ'

Con cái, áp lực kinh tế, những thành viên trong gia đình hay soi mỏi... và vô vàn những điều khác nữa có thể khiến cả hai "phát điên". Sự bùng nổ là điều khó tránh khỏi. Hai bạn có thể to tiếng, cãi vã và chỉ muốn buông xuôi. Giai đoạn này có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong một mối quan hệ.

Đừng quên rằng thử thách là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, sự kết nối giữa hai người càng bền chặt. Hôn nhân không chỉ là chia sẻ niềm vui, hạnh phúc mà còn có cả những vấn đề rắc rối.

6. Chấp nhận và tha thứ

Đây là giai đoạn mà cả hai đã thấu hiểu nhau hơn và tìm cách giải quyết mọi vấn đề trong hòa bình, cùng nhau. Mỗi người có một cách của riêng mình: Một số người trò chuyện với bạn thân, gia đình, số khác lại tìm giải pháp từ những trang sách.

Chấp nhận những điều chưa tốt của người ấy theo cách tích cực, "chiến tranh" sẽ ít xảy ra hơn.

7. Hạnh phúc dài lâu

Sau khi vượt qua tất cả những giai đoạn trên, tần suất cãi vã sẽ ít đi, cả hai sẽ có những thỏa thuận ngầm với nhau, và giải quyết mọi vấn đề trong êm đẹp.

Lúc này, bạn hiểu được rằng tình yêu và hôn nhân là không hề dễ dàng nhưng bạn sẽ thấy tự hào về chính bản thân mình. Sự trân trọng là cần thiết hơn cả để giữ hạnh phúc dài lâu.

Hà Nhi (Theo BS)