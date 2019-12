7 đám cưới đình đám của sao Việt năm 2019 0 Đông Nhi - Ông Cao Thắng tổ chức tiệc bãi biển với 2 tấn hoa nhập khẩu, Cường Đô La - Đàm Thu Trang chọn concept tiệc khu vườn tình yêu.

Đám cưới Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm nên duyên với ông xã Ấn Độ nhờ chạm mặt ở một buổi tiệc năm 2017.

Tối 14/1, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ Vikas tổ chức tiệc cưới tại khách sạn ở quận 1, TP HCM. Không gian tiệc cưới của người đẹp mang chủ để "Thiên đường đôi ta" hướng đến sự thanh lịch, ấm áp. Toàn bộ không gian bên ngoài lẫn bên trong sảnh tiệc đều được khoác sắc màu tình yêu nồng đượm với gam vàng, đỏ nhung của những nhành hoa. Trong hôn lễ, cô dâu Võ Hạ Trâm đã diện váy cưới tay cánh tiên trị giá 800 triệu đồng từ NTK Lek Chi.

Đám cưới của nữ ca sĩ cũng sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt gồm: vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên, vợ chồng Quốc Cơ - Hồng Phượng, Ái Phương, Hồ Trung Dũng, Mai Quốc Việt, Hòa Minzy, Ninh Hoàng Ngân, Tiêu Châu Như Quỳnh, Tùng Lâm...

Đám cưới Lê Hà

Uyên ương dự định kết hôn trước khi sinh con nhưng phải lùi lịch vì gia đình có việc riêng.

Tiệc cưới của người mẫu Lê Hà và chú rể Võ Trần Trung Hiếu diễn ra tối 30/4 tại Gia Lai. Một nửa của Lê Hà 27 tuổi, hơn người đẹp 1 tuổi, kinh doanh chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng. Trong hôn lễ, uyên ương chọn trang trí có sẵn của hội trường tiệc.

Người đẹp đã diện tổng cộng 3 váy cưới: 1 váy cưới tối giản của NTK Lê Thanh Hòa và 2 váy của NTK Linh Nga. Đám cưới của người đẹp có sự tham dự của con gái Bào Ngư gần 1 tuổi, loạt bạn bè thân thiết trong showbiz Việt gồm: Ngọc Trinh, Khắc Tiệp, Chúng Huyền Thanh, Phí Phương Anh, Quỳnh Hương, Quỳnh Thư, NTK Đỗ Long...

Đám cưới Sara Lưu - Dương Khắc Linh

Dương Khắc Linh chia sẻ ở hôn lễ rằng anh thấy may mắn khi cưới được người vợ hiền lành, ít nói, sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để trở thành người phụ nữ của gia đình.

Hôn lễ của cặp ca sĩ - nhạc sĩ diễn ra ngày 2/6 ở TP HCM. Chủ đề tiệc cưới của uyên ương là khu vườn tình yêu với điểm nhấn là mô hình tòa lâu đài cổ tích ở khu vực chụp ảnh ngoài sảnh tiệc. Hàng nghìn bông hồng, loa kèn, tú cầu, hồng môn mang sắc trắng được sử dụng để trang trí không gian. Bộ váy cưới của cô dâu có kiểu dáng 2 trong 1 - hot trend thời trang cưới năm 2019, là tác phẩm của Chung Thanh Phong. Cô dâu Sara Lưu còn gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc I have you để mừng đám cưới do chính chú rể Dương Khắc Linh sáng tác và đệm đàn.

Đám cưới của cặp sao có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng, đại gia đình Hồ Ngọc Hà, gia đình Đăng Khôi, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, vợ chồng Lê Hiếu, Minh Hằng, Khả Ngân, vợ chồng Ngân Khánh, vợ chồng Thu Minh, Trấn Thành, MC Minh Xù, Trang Nhung...

Đám cưới Phương Mai

Sau hôn lễ, cặp vợ chồng đã chào đón sự ra đời của con trai đầu lòng hôm 21/11 tại TP HCM.

Tối 15/6, Phương Mai và chú rể Marcin Miller đã tổ chức tiệc cưới thân mật ở Hà Nội với sự góp mặt của 250 khách mời thân thiết. Tông màu tiệc của uyên ương là đen, vàng đồng và trắng, hướng tới sự hiện đại. Không gian cưới của siêu mẫu được hạn chế hoa tươi tối đa, mang chủ đề "Ánh sao huyền ảo", kết hợp từ hình ảnh nền trời sao đen và những bông bồ công anh bay trong gió.

Ở hôn lễ, Phương Mai đã đeo trang sức cưới trị giá 1,4 tỷ đồng. Cô trở thành sao nữ phá cách khi diện jumpsuit ngày cưới để đón khách và thay thêm 2 váy cưới. Các trang phục của người đẹp trong dịp hỷ sự đều do NTK Lek Chi đảm nhận.

Đám cưới Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Trước ngày cưới, doanh nhân phố núi từng dành nhiều lời ngọt ngào đến bà xã: 'Gặp em là định mệnh, trở thành bạn của em là một lựa chọn. Nhưng yêu em là chuyện ngoài tầm kiểm soát của anh'.

Cặp vợ chồng đã tổ chức hôn lễ ngày 28/7 ở TP HCM. Giống với đám cưới Trường Giang - Nhã Phương năm 2018, cặp Cường Đô La - Đàm Thu Trang cũng lưu ý khách mời không sử dụng điện thoại, không dắt theo trẻ em dưới 5 tuổi vì sự an toàn của trẻ. Lý giải về điều này, cặp nổi tiếng cho biết tại hội trường cưới có nhiều vật dụng trang trí, có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Do đó, cả hai đã ghi thông tin cụ thể trên thiệp để phòng trừ các sự cố.

Tiệc cưới của cặp trai tài gái sắc mang chủ đề khu rừng tình yêu, hướng đến phong cách rustic, có tông chủ đạo là xanh lá cây với hoa lan, hoa hồng, lá monstera. Trong hôn lễ, cô dâu Đàm Thu Trang đã diện 3 váy cưới lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên: 2 váy cưới đến từ NTK Chung Thanh Phong, 1 váy xòe phồng của NTK Trần Hùng. Đôi giày cưới mà Thu Trang diện đến từ thương hiệu Jimmy Choo, lấy cảm hứng từ đôi hài của nàng Cinderella, có giá 5.000 USD (tương đương 116 triệu đồng), được đính 7.000 viên pha lê Swarovski của Áo, 46 viên pha lê lớn ở gót.

Ba bộ hoa cầm tay, hoa cài áo của cô dâu, chú rể được gửi gắm các thông điệp tình yêu ý nghĩa riêng. Các tác phẩm hoa cưới này đều do Khôi Hà - Quán quân cuộc thi thiết kế hoa Vietnam International Floral Expo 2016, người từng thiết kế hoa cưới cho Hoa khôi Áo dài Lan Khuê thực hiện. Còn bánh cưới của uyên ương sử dụng công nghệ trình chiếu hình ảnh 3D mapping - xuất hiện lần đầu trong đám cưới sao Việt.

Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đông Nhi, Ông Cao Thắng xúc động trao lời hẹn ước Đông Nhi - Ông Cao Thắng xúc động trao lời hẹn ước.

Hôn lễ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng hôm 9/11 là tổng hòa của các cung bậc cảm xúc mà cả hai đã trải qua trong suốt 10 năm gắn bó, là những giọt nước mắt vì hạnh phúc, là nụ cười trên gương mặt cô dâu, chú rể, gia đình và các bạn bè thân thiết. Trong đám cưới, cặp vợ chồng chọn thực hiện nghi thức "rót cát hợp hôn", mang ý nghĩa vận mệnh của cả hai đã hòa chung vào làm một.

Đám cưới cặp sao được chuẩn bị trong 6 tháng, diễn ra ở biển Thiên Đường, bãi Dài, Phú Quốc có diện tích 8.000 m2. Bảng màu chính cho hôn lễ ở biển của cả hai là trắng, xanh lá cây, được tô điểm bởi 2 tấn hoa baby nhập khẩu. Khoảng 1.000 nhân sự ở resort tại Phú Quốc đã được huy động để chuẩn bị từ cảnh quan, phòng ốc tới hỗ trợ vận chuyển trang trí trong 3 ngày từ 7-9/11. 120 nhân sự túc trực để phục vụ xuyên suốt ở buổi tiệc cưới. Khoảng 500 khách mời (trong đó có 200 khách của Vbiz) được cô dâu chú rể đài thọ toàn bộ từ chi phí vé máy bay, ăn ở. Mỗi bàn tiệc trong đám cưới của cặp sao có giá hơn chục triệu đồng với toàn sản vật của thế giới.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Đông Nhi đã thay 4 váy cưới từ NTK Chung Thanh Phong và NTK Lê Thanh Hòa. Điểm đặc biệt của trang phục cưới của cô dâu là tấm voan dài 5 m, thêu các chi tiết gắn với chặng đường yêu nhau 10 năm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Đám cưới Hoàng Oanh

Khoảnh khắc đẹp đám cưới của Hoàng Oanh và chồng Tây Khoảng khắc đẹp trong đám cưới Hoàng Oanh.

Hôn lễ của Á hậu - MC Hoàng Oanh và chú rể Jack Cole diễn ra chiều 1/12 tại TP HCM với khoảng 200 khách mời. Trong ngày trọng đại, cả cô dâu, chú rể đều mệt vì vẫn chịu ảnh hưởng từ căn bệnh sốt siêu vi trước đó một hôm. Tuy nhiên, uyên ương đều cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chính thức trở thành vợ chồng. Khi trò chuyện cùng nhau, chú rể Jack đùa rằng muốn có 6 đứa con khiến Hoàng Oanh bật cười. Cả hai còn dự định đặt tên con gái đầu lòng là Rose để tên của ba và con ghép lại giống tên hai nhân vật Jack - Rose trong phim Titanic.

Tiệc cưới ngoài trời của người đẹp và chồng mang phong cách rustic mộc mạc, được tô điểm với loài hoa cúc họa mi - vốn là hoa đặc trưng cho mùa thu Hà Nội. Cô dâu đã diện 2 váy cưới đều là tác phẩm của NTK - người anh thân thiết Trương Thanh Hải.

Đám cưới của cả hai có sự góp mặt của nhiều người bạn thân thiết với cô dâu trong Vbiz gồm: vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang, Thiên Minh, Khổng Tú Quỳnh, Kathy Uyên, vợ chồng Hồng Phượng - Quốc Cơ, Ái Phương. Thực đơn tiệc cưới của người đẹp được kết hợp từ nền ẩm thực Á - Âu, phù hợp với khách mời Việt Nam và quốc tế.

Hằng Trần