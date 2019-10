5 địa điểm chụp ảnh cưới sang chảnh tại Hà Nội

Nhân dịp Tuần lễ Trang sức DOJI 2019, DOJI đang tổ chức cuộc thi ảnh online "Check in cùng DOJI Tower" diễn ra từ ngày 1/10 đến 16/10, dành cho những cặp đang yêu hoặc đã kết hôn. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên tới 500 triệu đồng, trong đó một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 8 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng. Tất cả cặp đôi tham gia dự thi đều nhận được hai thẻ Bình An (thẻ mạ vàng) may mắn. Ngoài ra, các cặp đôi đăng ký tham gia thành công màn cầu hôn tại DOJI Tower sẽ nhận được quà tặng là một trong hai sản phẩm Phu thê hảo hợp hoặc Thê hiền phú quý. Tìm hiểu thông tin chi tiết về cuộc thi tạiđây.