5 đám cưới đồng tính nổi tiếng của showbiz Việt

Cựu thành viên nhóm The Bells - Quang Huy Năm 2013, đoạn video dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh làm lễ cưới của cựu thành viên nhóm The Bells - ca sĩ Quang Huy rò rỉ trên mạng xã hội. Cựu thành viên nhóm The Bells công khai giới tính thật từ bé, muốn những người đồng cảnh cũng có động lực để sống thật. Khi yêu, dù một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam nhưng bạn trai của Quang Huy luôn cố gắng sắp xếp thời gian về Việt Nam thăm anh. Cả hai đã có quá trình tìm hiểu nhau 9 năm trước cưới. Học xong trang điểm ở Thái Lan, Quang Huy đã về TP HCM lập nghiệp rồi sang Mỹ làm đám cưới với bạn trai.