5 cách đơn giản để hút lộc vào nhà theo phong thủy

Bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn diện mạo ngôi nhà của mình để thu hút nguồn năng lượng tốt đẹp hơn trong năm mới, mà chỉ cần bắt đầu với một vài điều đơn giản có thể thực hiện ngay bây giờ. Trong cuốn sách Clear Your Clutter with Feng Shui (Tạm dịch Xóa bỏ sự lộn xộn của bạn với phong thủy) của Karen Kingston, phong thủy được định nghĩa là nghệ thuật cân bằng và hài hòa dòng năng lượng tự nhiên từ môi trường xung quanh chúng ta để tạo ra những hiệu ứng có lợi với cuộc sống. Và đây là những lời khuyên thiết thực cho một ngôi nhà rực rỡ, nơi năng lượng được tự do lưu chuyển.

Cửa chính nên thông thoáng, rộng mở.

1. Bỏ tất cả những thứ lộn xộn ở cửa và cầu thang

Một cách đơn giản để có dòng năng lượng tốt hơn trong nhà của bạn là đảm bảo đường đi thông suốt, không có sự gián đoạn nào. "Khi bạn loại bỏ những thứ lộn xộn, năng lượng sẽ trôi chảy hơn và cuộc sống của bạn cũng vậy", Kingston nói.

Một khu vực quan trọng cần dọn dẹp gọn gàng là lối vào chính vì đây là cách mọi người, cũng như năng lượng, cơ hội và thịnh vượng, bước vào nhà của bạn. "Sự lộn xộn ở lối vào chính tạo ra rắc rối không cần thiết trong cuộc sống của bạn. Hãy loại bỏ những thứ gây bừa bộn ở bên ngoài, bên cạnh và bên trong cánh cửa như giày và bụi bẩn, rác" - Kingston cũng khuyên bạn nên loại bỏ tất cả mọi thứ khiến cho cánh cửa không thể mở được hoàn toàn: thùng phía sau cánh cửa, đồ vật treo trên cửa chính hoặc tay nắm cửa.

2. Làm cho phần 'trái tim' của ngôi nhà trở nên ấm cúng và hấp dẫn

Theo Kingston, mỗi ngôi nhà đều có một "trái tim". Đây là căn phòng hoặc khu vực trong ngôi nhà, nơi mọi người quây quần và vui chơi cùng nhau. Ở đây, năng lượng được hội tụ và hòa trộn, sau đó sẽ phân phối ra xung quanh nhà. Nhưng, để điều đó xảy ra, không gian phải đủ mời mọi người ngồi lại.

Cho dù trung tâm ngôi nhà của bạn là phòng khách, khu vực ăn uống hay bàn bếp, hãy chắc chắn rằng nó có một bầu không khí ấp cúng. "Thực sự quan trọng để có một khu vực trung tâm hấp dẫn, tượng trưng cho một cái gì đó có liên quan và truyền cảm hứng cho những người sống ở đó", Kingston nói. Chỉ cần đảm bảo rằng không gian không quá lộn xộn hoặc được trang trí quá mức - những thứ gây phản tác dụng.

Nơi sinh hoạt chung có không khí ấm cúng.

3. Sắp xếp ngăn kéo đựng đồ cũ

Có vẻ như lời khuyên này trái ngược với suy nghĩ của mọi người vì rác/đồ cũ thu hút năng lượng xấu, nhưng theo Kingston, có một (hoặc mỗi tầng có một) ngăn kéo đựng rác/đồ cũ thực sự có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Chuyên gia giải thích, trong thế giới bận rộn của chúng ta, đôi khi chúng ta cần sự nhẹ nhõm khi mở một ngăn kéo và "gặm nhấm" tất cả những thứ kỳ quặc đang vương vãi trong đó.

Một ngăn kéo chứa đồ cũ giúp cải thiện tâm trạng và giữ cho năng lượng của ngôi nhà bạn không bị lộn xộn. Tuy nhiên, bạn cần nhớ 3 quy tắc: ngăn kéo phải nhỏ, sử dụng một cách tiết kiệm và được làm sạch thường xuyên.

4. Chú ý đến đồ bẩn cần giặt

Giỏ đựng đồ bẩn của gia đình bạn đặt ở đâu? Có phải trong phòng ngủ? Kingston cho biết năng lượng cũ bám quanh đồ giặt bẩn, vì vậy tốt nhất là không nên giữ nó trong phòng ngủ, nơi bạn và gia đình nghỉ ngơi, trẻ hóa cơ thể. Đừng để cho nó chất đống, không chỉ về mặt phong thủy, vì sẽ khiến bạn thiếu tỉnh táo.

Nói về phòng ngủ và đồ bẩn, hãy thử và thay đổi ga trải giường của bạn ít nhất một tuần để giữ cho năng lượng luôn tươi mới. Những lời khuyên này sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ cũng như đời sống yêu đương của bạn.

Chăn ga luôn được thay mới và phòng ngủ sạch sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh.

5. Kiểm tra tủ quần áo

Hãy trả lời một cách thành thật. Bạn có mặc - và thích mặc - tất cả các trang phục trong tủ của bạn? Kingston đặt cược rằng, giống như hầu hết mọi người, bạn trả lời là không Trên thực tế, cô dự đoán 80% thời gian, bạn chỉ chọn từ khoảng 20% số quần áo trong tủ.

Cùng làm một thử nghiệm! Mỗi khi bạn mặc một thứ gì đó, giặt xong, hãy treo nó ở một đầu của tủ quần áo. Vào cuối tháng, bạn sẽ thấy mình lôi quần áo ra khỏi một bên tủ. Với một năm mới sắp đến, hãy phân loại quần áo của mình và tặng những bộ đồ bạn không mặc, quan trọng hơn, không thực sự thích. "Luôn có ngoại hình đẹp và tâm trạng tốt là cách hoàn hảo để nâng cao năng lượng của bạn, từ đó thu hút sự thịnh vượng", chuyên gia phong thủy cho biết.