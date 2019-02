4 năm cùng con thực hiện ước mơ làm người mẫu nhí và thiết kế thời trang

Mẫu nhí đam mê thiết kế thời trang Bé Ngọc Anh chia sẻ về ý tưởng và cách thực hiện một bộ trang bộ chủ đề 'Hoa mùa xuân'.

Trên đường về nhà vào buổi tối muộn sau một chương trình biểu diễn thời trang, chị Bích Ngọc quay sang hỏi con gái: "Con có mệt không?", bé Ngọc Anh liền trả lời: "Dạ không". Hay một lần khác, sau buổi tập tiết mục hỗ trợ cho chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018 tại nhà thi đấu Phú Thọ, lúc đó đã gần 0h, chị Ngọc hỏi con như vậy và câu trả lời vẫn là: "Dạ không, con bình thường mà. Mình được về trước vậy là sướng hơn mấy cô Hoa hậu đó mẹ. Mẹ thấy mấy cô mặc đồ, trang điểm rồi mang giày cao gót nữa, tập giờ này còn chưa xong, rồi còn phải thay đồ, tẩy trang... Mấy cô đó mệt hơn mình đó mẹ". Rồi cô bé ríu rít kể cho mẹ nghe về những người em đã được gặp, những điều em nhận thấy tại nơi biểu diễn cho đến khi hai mẹ con tới nhà.

Đã 3 năm nay, kể từ khi cho con tham gia lớp học người mẫu nhí và làm quen với thiết kế thời trang, chị Ngọc chưa một lần cảm thấy không yên tâm với cô con gái nhỏ của mình. Ngọc Anh, hiện học lớp 4, chịu khó và luôn có trách nhiệm với mọi việc mình làm, đi diễn thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo kết quả học tập tại trường. Những lúc chở con về sau buổi diễn, nắm chặt tay con, chị Ngọc bảo "nước mắt muốn rớt ra". Chị xúc động phần nhiều vì sự mạnh mẽ của con vượt qua những điều chị nghĩ và mỗi lần như thế, "hầu như con là người lấy lại tinh thần cho mẹ để mẹ có đủ sự kiên trì đi theo con đến ngày hôm này" - bà mẹ ba con tâm sự.

Bé Ngọc Anh hiện tham gia lớp người mẫu nhí Pinkids tại TP HCM. Ảnh: Ti Ak.

Chị Ngọc nhận ra Ngọc Anh có niềm đam mê nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. "Chỉ mới bập bẹ nói thôi, con đã thích làm điệu, hát ca. Con hay bắt chước lại những vai diễn trong vở kịch Ngày xửa ngày xưa. Lúc còn chưa biết mắc cỡ, con thích đóng kịch cùng chị gái, em trai và mẹ luôn là khán giả của mấy chị em. Ở trường mầm non, con cũng thường xuyên được cô giáo chọn tham gia các tiết mục văn nghệ. Ngay từ bé, Ngọc Anh đã thích tự lựa trang phục và có quan điểm rõ ràng - những lần như thế khiến mẹ nhận ra con yêu thích thời trang, nghệ thuật và bắt đầu tìm lớp học phù hợp cho con", chị Bích Ngọc kể về cô con gái thứ hai của mình.

Đầu tiên, chị Ngọc cho con tham gia sinh hoạt tại các lớp năng khiếu tại nhà thiếu nhi, rồi dần dà đưa con đi casting các chương trình thời trang... Ngọc Anh học lớp 1 cũng là lúc em chính thức đến với lớp học thời trang. Tại đây, ngoài kỹ năng catwalk, Ngọc Anh còn được thầy dạy cách xử lý tình huống khi gặp sự cố trình diễn, cách cư xử khi làm việc: phải biết cảm ơn người makeup, chụp hình cho mình hay ý thức giữ gìn để trang phục của nhà thiết kế không bị hỏng, khi trang phục diễn không vừa, bị lỗi thì phải gặp nhà thiết kế để làm việc như thế nào... Đó là những việc tưởng chừng đơn giản nhưng theo chị Bích Ngọc là sẽ giúp ích cho Ngọc Anh rất nhiều để con biết cách làm việc chuyên nghiệp, tự tin nhưng không tự cao.

Từ trình diễn thời trang, Ngọc Anh có thêm niềm đam mê thiết kế và thích học vẽ, may vá, thêu thùa.

Khi được hỏi về việc tại sao lựa chọn cho con học lớp người mẫu nhí, học thêu thùa, may vá trong khi những phụ huynh khác đưa con đến lớp học ngoại ngữ, văn hóa, chị Bích Ngọc nói rằng: "Tôi cảm thấy mình may mắn vì các con đều rất ngoan, có tinh thần tự giác trong học tập dù mẹ chưa bao giờ tạo ra sức ép. Tôi không muốn các con phải chạy đua theo thành tích một cách máy móc nếu như các con không thể biểu đạt được những kiến thức đó bằng sự hiểu biết của mình, nên mọi thứ tôi làm cho các con là xây dựng sự tự tin. Học ngoại ngữ hay bất cứ môn học nào cũng vậy, nếu con không có sự tự tin thì những kiến thức đó mãi chỉ nằm trong đầu con hoặc qua những bài kiểm tra nhưng không bao giờ được nói ra từ miệng của con. Theo tôi, sự thành công của một người không chỉ có kiến thức tại trường mà còn cần thêm kiến thức xã hội". Do đó, thay vì để các con đam mê điện thoại, Ipad, chị Ngọc chọn các lớp năng khiếu là môi trường bổ ích, nơi các con được học những điều mình thích, vui chơi và thể hiện bản thân một cách lành mạnh. Qua đó, các con của chị Ngọc sẽ học tập tốt hơn và tự tin giao tiếp.

Sau một thời gian tham gia hoạt động người mẫu nhí, Ngọc Anh đã trở thành một trong các gương mặt đại diện của chương trình Asian Fashion Week 2018. Cô bé cũng "bén duyên" với lĩnh vực thiết kế thời trang được khoảng nửa năm và luôn mơ ước được trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp trong tương lai. Hiện tại, Ngọc Anh đã học được trình tự cách lên ý tưởng, dựng form áo, làm họa tiết trang trí, lên rập, sử dụng máy may và các công đoạn tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Các con là niềm tự hào của vợ chồng chị Bích Ngọc.

"Con thích làm đồ búp bê lắm. Có lần tôi mua cho con một ly trà sữa, uống xong tính bỏ đi nhưng con xin tôi giữ lại nắp đậy của ly. Tôi hỏi thì con nói là con giữ lại làm váy cho búp bê. Rồi tôi cũng quên chuyện đó, đến lúc dọn phòng cho con, tôi thấy con đã dùng cái nắp ly đó để tạo độ phồng cho váy. Tôi nghĩ khả năng sáng tạo của con khá tốt, con có thể nhận ra và ứng dụng được những thứ tưởng chừng như bỏ đi để tạo thành cái hữu ích con cần", chị Bích Ngọc chia sẻ.

Ngọc Anh cũng giống như rất nhiều bé gái, thich các hoạt động liên quan đến làm đẹp, thời trang nhưng theo kinh nghiệm của mình, chị Bích Ngọc cho rằng việc lựa chọn cho con môi trường đúng là điều hết sức quan trọng. Bởi cách giảng dạy của thầy cô cũng ảnh hưởng và tác động đến tâm lý, suy nghĩ, tính cách, thói quen và thái độ làm việc của con sau này. Bà mẹ ba con cũng không hoàn toàn đồng ý với quan điểm "các lớp học thời trang chỉ dành cho con nhà giàu". Chị giải thích: "Thực tế, để cho con học theo những môn năng khiếu, đa phần gia đình cũng sẽ có điều kiện một chút nhưng mỗi lần con đi diễn, trang phục đều được các nhà thiết kế chuẩn bị cho chứ bố mẹ không phải mua. Còn về thời gian, con chỉ tham vào thứ Bảy, Chủ nhật nên không ảnh hưởng gì về việc học của con và cha mẹ cũng có thể thu xếp đi cùng con được".

Nhìn lại hành trình gần 4 năm đồng hành cùng con để trở thành người mẫu nhí, chị Bích Ngọc cho biết điều chị thấy vui hơn cả là đã tạo điều kiện cho con có một tuổi thơ đẹp, con được học và làm điều mình thích. Qua những trải nghiệm đó, vô tình các con sẽ tìm ra được mục tiêu riêng cho mình mà đôi khi bố mẹ không thể sắp đặt hay định hướng sẵn được. "Giống như Ngọc Anh từ vai trò người mẫu, con lại thích quan tâm đến những bộ trang phục và cách làm việc của các nhà thiết kế, họa sĩ và chất liệu làm nên trang phục đó. Và không biết từ lúc nào, con đã có ước mơ trở thành nhà thiết kế trong tương lai, từ đó con xin mẹ cho đi học vẽ, học về thiết kế thời trang, học may vá", chị Ngọc nói.

Bà mẹ Sài Gòn cảm thấy con gái đã trưởng thành hơn rất nhiều với những gì con học được và được trải nghiệm qua những show diễn. Điều đó theo chị cũng là những kinh nghiệm vô giá của con trên bước đường phát triển sau này.

Ảnh & Video: NVCC