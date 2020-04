20 món ăn nấu bằng nồi chiên không dầu

Đậu chiên phồng: Đậu mua về rửa sạch, để ráo. Làm nóng nồi trước 5 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Xếp đậu vào nồi, bật thời gian 15 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Không cần lật đậu hay quét dầu ăn, đậu sẽ tự chín đều 2 mặt và phồng to.