Vợ Tuấn Hưng đau 'như chết đi sống lại' khi sinh con lần 3 0 Thu Hương chịu nhiều đau đớn khi 5 năm sinh mổ 3 lần, nhưng cô tự hào và thấy mình quá phi thường khi làm được điều đó.

Gần hai tuần sau sinh con trai thứ ba, Thu Hương đăng status kể lại hành trình sinh con đầy gian nan của mình. Cô cho biết Tuấn Hưng là người thích đông con nên khi biết vợ mang thai lần ba anh vui mừng nhất nhà. Nam ca sĩ khuyến khích, động viên vợ. Trong khi đó Thu Hương sợ cảnh bầu bí nhưng vẫn phải cố gắng. "Em vì nghén khủng khiếp mà sợ chửa lắm. Với tính em thích được điệu, được đẹp và còn muốn được lo công việc nữa nên khi có bầu là lo lắng, áp lực lắm nhưng vì chồng vì con mà lại cố gắng tiếp".

Bà xã Tuấn Hưng nhớ lại ngày hai vợ chồng chuẩn bị đi sinh. "Nhớ mãi đêm trước hôm đi đẻ, hai vợ chồng gần như thức trắng đêm. Theo lịch là sáng mùng 5 sẽ là ngày đặt lịch mổ để sinh. Bác sĩ dặn 7 giờ phải có mặt ở viện, nên 5 rưỡi sáng phải dậy chuẩn bị rồi, mà cả đêm hôm đấy quay qua quay lại cả hai vợ chồng đều thức đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt được. Nằm cứ trằn trọc thao thức mãi".

Tuấn Hưng ngủ thiếp đi vì thức đêm chăm vợ tại bệnh viện sau sinh.

Thu Hương cả ba lần đều sinh mổ, lại sát nhau quá nên rất nguy hiểm. Tuấn Hưng hiểu điều đó nhưng không nói ra vì sợ vợ không yên tâm. Trong lòng anh lo lắng nhưng phải cố trấn an vợ. Dù trải qua những cơn đau như "chết đi sống lại", Thu Hương vẫn thấy xứng đáng. Cô viết: "Ai cũng nói sao mình liều thế, dũng cảm quá khi đẻ mổ mà lại còn 5 năm 3 đứa, sao không lo sức khoẻ à, không sợ đau à? Thật ra cũng hơi lo. Nhưng giây phút được nhìn thấy em Sâm chào đời thì nếu có phải liều gấp 10 lần như thế nữa thì mình vẫn sẽ quyết định liều để đẻ được ra em Sâm. Trộm vía em đáng yêu quá. Tự cảm thấy gia đình mình vô cùng may mắn khi có được 3 đứa con đáng yêu như vậy vì con cái là tài sản vô giá của bố mẹ mà! Cả 3 lần các con chào đời mẹ đều rơi nước mắt, đến lần thứ 3 rồi mà vẫn không kìm chế được cảm xúc! Sinh mổ lần 3 cả vết thương trên bụng bị rạch đi rạch lại và cơn co tử cung mẹ đau như chết đi sống lại. Nhưng thật sự cứ nhìn thấy con là lại thấy đau cũng xứng đáng".

Gia đình nhỏ của Tuấn Hưng - Thu Hương.

Thu Hương cho biết lần mang thai này là ngoại dự tính của hai vợ chồng nhưng đó lại là điều may mắn. Cô cho rằng đây là lộc ông trời cho. "Con heo vàng của bố mẹ, con lại còn hợp mệnh bố nữa, nên ai cũng nói khi sinh con ra gia đình mình sẽ càng thuận lợi, tốt cho bố và sẽ êm ấm hạnh phúc lắm. Mà mẹ cũng thấy đúng thật. Cảm ơn em út đã xuất hiện trong cuộc đời bố mẹ. Để mẹ lại tự an ủi bản thân, mẹ tự thấy mẹ là người phụ nữ dũng cảm và làm được những điều phi thường lắm. Không tính trước mà lại thành may mắn. Đúng là lộc ông trời cho nên không bao giờ tính được. Sinh em ra mẹ tròn con vuông xong rồi, giờ bố mẹ yên tâm để chuẩn bị lại kiếm tiền và lo làm ăn công việc tiếp thui nào! Yêu 4 bố con", Thu Hương tâm sự.

Cảm động trước những dòng chia sẻ của bà xã, nam ca sĩ đáp: "Cuộc sống bây giờ của vợ chồng mình cần bình yên và hạnh phúc là đủ. Mọi thứ đã vượt quá một giấc mơ. Mẹ nhỉ?". Nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chúc mừng và ngưỡng mộ cô. Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi bình luận: "Giỏi lắm em ơi, chị khâm phục thực sự. Chị không làm được như em đâu. Hai mẹ con giữ gìn sức khoẻ nhé. Cả gia đình mình sẽ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc em yêu ạ". MC Thành Trung khen: "Bà mẹ ưu tú, người vợ nhân dân là đây chứ đâu".

Cherry Trần