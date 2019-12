Vợ sắp cưới Phan Văn Đức bác tin đồn quỵt tiền, phá thai 0 Nhật Linh - bạn gái cầu thủ Phan Văn Đức - cho rằng cô bị kẻ ghen ăn tức ở bịa chuyện, lương tâm cô không cho phép làm những chuyện thất đức như quỵt tiền, phá thai...

Trên Instagram, Nhật Linh vừa đăng bức ảnh chụp màn hình một status của antifan nói không tốt về mình. Người này cho biết bạn gái Phan Văn Đức từng đi nhà nghỉ và bị nhiều người phát hiện, mượn tiền không trả. Nhan sắc của Nhật Linh cũng không phải đẹp tự nhiên. Người này tiết lộ cô từng sửa mắt, mũi, cằm, thậm chí "phá thai như cơm bữa".

Bức xúc trước những tin đồn ác ý, Nhật Linh đáp: "Bạn nào nói có dám đứng ra đây. Còn nói cả mình phá thai như cơm bữa. Xin lỗi, mình học sư phạm và lương tâm mình không bao giờ cho phép mình làm những chuyện như thế". Người đẹp xứ Nghệ cho rằng chuyện cô và Phan Văn Đức yêu nhau không làm ảnh hưởng đến ai. Vì vậy cô mong mọi người bớt soi mói, không bịa chuyện để làm xấu hình ảnh của mình.

Phan Văn Đức và vợ sắp cưới Nhật Linh.

Nhật Linh sinh năm 1998, quê ở Nghệ An và đang học ngành giáo viên mầm non. Ngoài ra, Nhật Linh còn làm thêm công việc make up (trang điểm). Cô từng được gọi với biệt danh "hot girl cô giáo". Từ khi công khai tình cảm với nam tiền đạo nổi tiếng, Nhật Linh càng nhận được nhiều sự chú ý hơn. 9X được nhận xét xứng đôi với cầu thủ tài năng của Sông Lam Nghệ An nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, vóc dáng mảnh mai. Cả hai đã chụp ảnh cưới và dự định tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2020.

Vì chưa tốt nghiệp đã vội cưới chồng, Nhật Linh từng bị anti fan cho rằng "không có nghề nghiệp đàng hoàng", thậm chí "ăn bám chồng". Trước câu hỏi có phần hằn học này, Nhật Linh khẳng định: ''Mình có cả nghề chính và nghề phụ, phụ chồng việc nhà và nuôi con. Mình đều tự lo được. Việc gì phải tiêu cực thế nhỉ? Miễn chồng yêu''.

