Vợ chồng Lê Thúy đón Valentine thứ 6, bác tin đồn 'hợp đồng hôn nhân' 0 Cặp đôi dành nhiều lời ngọt ngào cho nhau, chứng minh tình yêu chân thành sẽ chiến thắng những lời gièm pha của dư luận. Lê Thúy thông báo nghỉ làm người mẫu để chuẩn bị sinh con

Lê Thúy vừa đăng tải status dành cho ông xã Đỗ An trong ngày lễ tình yêu. Người mẫu cho biết cô và chồng đã cùng nhau vượt qua nhiều nỗi sợ. Quyết định "về chung một nhà" khiến cặp đôi gặp nhiều bàn tán của dư luận. Nhiều người cho rằng cô và Đỗ An là cặp "đũa lệch", chỉ kết hôn hợp đồng, hay "Đỗ An lấy vợ làm bình phong che đậy giới tính".

Lê Thúy viết: "5 năm yêu nhau lặng thầm qua biết bao nhiêu cái nỗi sợ. Nỗi sợ "đũa lệch", sợ "bình phong", sợ "không xứng đôi". Rồi những lời đá đểu của các chị đồng nghiệp, rồi hợp đồng hôn nhân, giờ đếm lại chắc không xuể phải không An yêu. Nhưng giờ có nỗi sợ nào đi chăng nữa, thì vợ chồng chúng mình sẽ vẫn lặng im và vững bước tiếp về phía trước anh nhỉ. Không phải vì em mạnh mẽ hơn, mà em biết sẽ luôn có bàn tay của anh cùng em tiếp tục bước qua những khó khăn ấy. Để rồi chúng ta bình yên đi bên nhau. Valentine thứ 6 bên nhau".

Lê Thúy hạnh phúc bên ông xã Đỗ An

Trong khi đó, doanh nhân Đỗ An cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Yêu lắm cây "đũa lệch" của anh. Yêu cái dáng lêu khêu của em khi đi diễn mang đôi giày 2 tấc cao hơn anh cả cái đầu... Yêu em, gương mặt lạnh lùng, nhưng làm nũng và nhõng nhẽo không ai bằng. Yêu em, khi em dám "xù lông" lên bảo vệ gia đình khỏi những lời lẽ thị phi không hay ngoài kia. Từ lúc mình bắt đầu yêu nhau, anh biết có rất nhiều thiệt thòi mà em giấu anh chịu đựng một mình. Hơn ai hết, anh hiểu và cảm ơn sự dũng cảm của em khi luôn dành cho tình yêu của chúng ta một cơ hội, trước muôn vàn những khó khăn ấy. Yêu vợ anh lắm".

Cặp đôi chênh lệch nhau khá nhiều về chiều cao.

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Đã kết hôn hơn 3 năm cặp đôi vẫn giữ được sự lãng mạn trong đời sống tình cảm. Cuối năm 2018, Lê Thúy thông báo nghỉ làm người mẫu để chuẩn bị cho kế hoạch làm mẹ. Cô tập trung tăng cân theo lời khuyên của bác sĩ để chuẩn bị cho việc có bầu.

Cherry Trần