Việt Anh bị lợi dụng hình ảnh chữa bệnh yếu sinh lý

Việt Anh vừa đăng lên trên trang cá nhân dòng trạng thái bức xúc khi một fanpage lấy tên tuổi anh và MC Quyền Linh để quảng cáo cho loại thuốc chữa bệnh yếu sinh lý. Nam diễn viên viết: "Quảng cáo càng ngày càng bố láo, làm điểm một vụ cho sau này bớt kiểu lừa đảo. Họ quả là liều lĩnh và thiếu hiểu biết thật sự. Anh Quyền Linh chắc cũng mất ăn mất ngủ".

VIệt Anh bức xúc khi bị lợi dụng tên tuổi.

Chuyện sao Việt bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, kinh doanh không còn xa lạ. Đặc biệt, những người càng nổi tiếng và hút truyền thông càng dễ trở thành nạn nhân để các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại. Có thể kể đến các "nạn nhân" như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Tuấn Hưng, người mẫu Ngọc Trinh...

Cách đây một tuần, diễn viên Mai Phương cũng phải lên tiếng về việc cô bị một trang Facebook lợi dụng hình ảnh, bệnh tình để quảng cáo bán bảo hiểm. Thậm chí, những kẻ xấu còn viết một bức thư tay với tên Mai Phương để chiêu trò bán hàng thêm phần tin cậy.

Bức thư giả mạo Mai Phương.

Hay cuối tháng 6 vừa qua, danh hài Hoài Linh cho biết đã bị kẻ xấu dựng chuyện để quảng cáo bán sản phẩm. Theo đó, một trang mạng xã hội đăng ảnh anh trò chuyện cùng một nữ MC và cho biết trước khi nổi tiếng đã phải mưu sinh nhiều nghề, những gì anh đạt được hôm nay đều nhờ vào đeo chiếc nhẫn phong thủy. "Nếu các bạn muốn truyền bá về đạo hoặc kinh doanh thì các bạn nên có cái tâm nhé. Tại sao lại dựng lên bài phỏng vấn tôi vô duyên như vậy? Con người dù nghèo hay giàu đều do mình và may mắn của bề trên ban cho chứ không phải từ chiếc nhẫn... Nếu các bạn còn dùng hình ảnh tôi để kinh doanh theo cách này thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp đấy", nam danh hài viết.

Cherry Trần