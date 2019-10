Tự Long, Quyền Linh nói hộ nỗi khổ của tài xế công nghệ 0 Hai nghệ sĩ cho rằng những người tài xế rất vất vả nhưng luôn cố gắng chở khách đi đến nơi, về đến chốn.

Mới đây, nghệ sĩ Tự Long chia sẻ một đoạn video ngắn trên trang cá nhân nói về sự vất vả của người dân khi không có tài xế công nghệ như "bị đội giá", "dãi nắng dầm mưa" hay lạc đường. Anh còn làm một bài thơ vui để nói về những bất cập này: "Bắc thang lên hỏi ông trời. Đi xe đội giá sao cần lý do. Giao hàng dãi nắng dầm mưa. Đi không cẩn thận lạc đường như chơi".

Theo anh, nghề này nghe "rất nhàn", chỉ chờ nhận "booking" rồi nổ máy là đi nhưng ít ai để ý tới những nỗi khổ của các bác tài. Dù trời nắng chang chang hay mưa gió bão bùng, họ cũng phải đi giao hàng hay chở khách... và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi đi trên đường.

Tự Long cho biết: "Hành tinh mà không có tài xế công nghệ cuộc đời nó bế tắc thế đấy các anh, chị ạ!". Bởi mọi người khi lỡ quên một món đồ ở nhà, hoặc cần gửi gấp một món hàng, sẽ phải tự chạy xe về nhà, hoặc bất chấp mưa nắng mà đi giao ngay. Hay mọi người dễ bị đi lạc đường hoặc vì quá gấp mà phải ngồi trên những chuyến xe với giá đắt, cũng không được hưởng những quyền lợi của khách hàng khi gặp vấn đề. Anh khẳng định những bác tài công nghệ thân thiện, dịch vụ rõ ràng, đảm bảo một giá, lại sử dụng công nghệ để xem bản đồ, cập nhật tình hình cho khách hàng, chắc chắn sẽ khiến cuộc sống thêm tiện lợi, văn mình hơn.

Nghệ sĩ Quyền Linh cũng chia sẻ anh gắn bó với những chuyến xe ôm để đi diễn từ thời xưa, đến những chuyến xe công nghệ đi dẫn chương trình hiện tại. "Tôi phải nói cái nghề tài xế, nhất là tài xế công nghệ thời nay nó cực lắm chứ chả đùa, nhưng mà nghĩ lại, thấy cảnh bà con lọ mọ dãi nắng dầm mưa đi chợ, đi hàng, lại còn lạc đường nữa chớ, thôi thì cũng ráng chở bà con đi đến nơi về đến chốn cho an tâm. Thế mới thấy tầm quan trọng của nghề tài xế công nghệ phải hông bà con. Chẳng biết ngày mai có ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao khi đã có tài xế công nghệ", anh viết trên Facebook.

Bên cạnh đó, Quyền Linh và Tự Long còn tiết lộ thấu hiểu mong muốn được công nhận như một nghề nghiệp thực sự, ứng dụng gọi xe be với triết lý lấy tài xế làm gốc, trở thành hãng xe công nghệ tiên phong triển khai quỹ phúc lợi beHealthcare với 3 loại bảo hiểm (bảo hiểm tai nạn giao thông toàn diện, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo) cho tài xế. Bên cạnh đó, các tài xế cũng thường xuyên được tham dự các lớp tập huấn của hãng phối hợp với các bệnh viện, tổ chức, cơ quan chức năng như Đội Tuyên truyền (Phòng CSGT TP HCM), Phòng Cảnh sát hình sự - PC02 (Công an TP HCM) nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng và tài sản cho tài xế và hành khách.

Sắp tới đây, "be" cũng tiên phong đồng hành với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc thi Tay lái vàng, với những chuẩn mực chuyên nghiệp đầu tiên dành riêng cho nghề tài xế công nghệ. Đây cũng là cách để đưa tài xế công nghệ trở thành một nghề nghiệp đúng nghĩa: có dịch vụ, quy chuẩn riêng, đi kèm quyền lợi với nghĩa vụ rõ ràng.

