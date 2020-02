Trường Giang họa mặt bà già cho Nhã Phương 0 Diễn viên Nhã Phương hạnh phúc khoe được chính tay ông xã Trường Giang hóa trang khi vào vai cụ bà.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương hào hứng đăng video ghi lại hậu trường cảnh được Trường Giang hóa trang. Bà mẹ một con viết: "Khi chồng tui hoạ mặt cho tui lên MV cho đẹp. Make-up by anh. Stylist by anh. Camera by chồng tui luôn". Theo đó, cặp vợ chồng danh hài xứ Quảng vào vai cụ ông cụ bà khi xuất hiện chung trong MV Hơn cả yêu của Đức Phúc. Trường Giang đảm nhận mọi khâu từ make up, stylist đến quay hình cho vợ.

Trường Giang 'họa mặt' bà già cho Nhã Phương

Sau khi xem video, khán giả dành nhiều lời khen cho tay nghề của Trường Giang và bày tỏ sự ngưỡng mộ cho sự đáng yêu của đôi vợ chồng.

Nhã Phương đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Cô hài lòng và thấy mình may mắn khi lấy được Trường Giang. Anh luôn chiều chuộng và nấu nhiều món ngon cho vợ thưởng thức. Sau khi làm mẹ, Nhã Phương thấy mình trầm tính, bớt mơ mộng và sống thực tế hơn.

Gần đây Nhã Phương thường xuyên dành những lời yêu thương cho chồng trên mạng xã hội. Hồi cuối năm 2019, cô bày tỏ "yêu thương chồng ngút ngàn". Trước thềm Valentine năm nay, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân cũng gửi tin nhắn đòi tiền chồng: "Chồng ơi, 14/2. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời", Trường Giang đáp lại: "Mẹ uống cả nghìn ánh mắt rồi. Cả két ánh mắt rồi".

An Nhiên