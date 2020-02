Trường Giang cắt tóc nam thần Hàn Quốc 'nịnh' vợ 0 Danh hài Trường Giang cắt kiểu tóc ngố của Park Seo Joon vì biết Nhã Phương mê phim 'Itaewon Class'.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương hào hứng khoe ông xã Trường Giang biết cách lấy lòng vợ. Anh sẵn sàng "xuống tóc" theo nhân vật Park Sae Ro Yi (do Park Seo Joon thủ vai) trong phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon). Trước đó, danh hài xứ Quảng cũng để tóc giống Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin đóng) trong phim Crash landing on you (Hạ cánh nơi anh).

Nhã Phương viết: "Ngày trước, biết Bi mê đại uý Ri, anh xã tự tin là mình không hề thua kém. Nay Bi chuyển qua mê anh chủ quán nhậu, anh xã cũng nhanh nhanh theo trend chiều lòng vợ". Trường Giang trêu vợ: "Dạo này thấy người người tranh nhau đại uý Ri, với anh chủ quán nhậu làm chồng. Còn mẹ không cần tranh luôn nha".

Trường Giang cắt tóc theo các sao Hàn vợ thích.

Nhiều khán giả thích thú và khen Trường Giang biết cách cưng chiều vợ. Họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu của cặp sao.

Nhã Phương đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Cô hài lòng và thấy mình may mắn khi lấy được Trường Giang. Bà mẹ một con khen chồng nấu ăn ngon, luôn chiều chuộng và nấu nhiều món cho vợ thưởng thức. Chính nam danh hài cũng là người lên thực đơn giảm cân mỗi khi cô muốn, nhưng lại âm thầm điều chỉnh bữa ăn nếu vợ bị chê quá gầy.

Cherry Trần