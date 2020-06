Trấn Thành: 'Chọn quán ăn như chọn người yêu'

Đó là chia sẻ của Trấn Thành về câu chuyện chọn người yêu thú vị hay người yêu an toàn trong một video được anh đăng trên Facebook cá nhân. Với anh, chọn thú vị hay an toàn đều sai, tuy nhiên, mọi người có thể có được cả hai điều này, chỉ cần nói. "Khi quen một người thú vị, hãy khiến anh ấy trở nên an toàn. Và khi quen một người an toàn, hãy nói với anh ấy rằng mình cũng thèm được thú vị", nam MC nhắn nhủ.

Trấn Thành khẳng định việc chọn một quán ăn ngon cũng rất quan trọng.

Video và chia sẻ của Trấn Thành nhận hơn 100.000 like, gần 4.000 comment, 10.000 share. Hoa hậu Hương Giang, MC Liêu Hà Trinh, Trác Thúy Miêu... và hàng loạt nghệ sĩ đều ủng hộ quan điểm của anh.

MC Trác Thúy Miêu cho rằng Trấn Thành ví von chọn người yêu như chọn quán ăn quả là "pha ghi bàn tuyệt đối". Theo cô, quán xa hay gần, nếu muốn ăn thì cứ ăn thôi; yêu an toàn hay thú vị thì đã yêu là cứ yêu thôi, như tình yêu của chính Trấn Thành và vợ anh - ca sĩ Hari Won. Lựa chọn nào cũng có rủi ro riêng nhưng cần lên tiếng để bản thân có được cả cảm giác an toàn lẫn thú vị, cả những món ngon mà ở gần.

"Đôi khi, nơi ẩn dật an toàn nhất lại là nơi đầy rẫy nguy cơ. Cũng như việc xả thân lê la quán cóc, coi vậy mà lại an toàn hơn nhà hàng thượng lưu xa xỉ. Ham khám phá quán mới mà ngaị xa, làm biếng ăn gần nhà thì....sợ ngán", Trác Thúy Miêu viết.

MC Trác Thúy Miêu cũng đồng tình với chia sẻ của Trấn Thành.

Trên trang Facebook cá nhân, MC Liêu Hà Trinh thể hiện sự đồng tình với Trấn Thành bằng một bài đăng khá dài. Theo nữ MC, đừng dễ dãi với bản thân để những thứ nhạt nhẽo lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cô viết: "Bản thân người host của đoạn clip này - Trấn Thành - chắc chắn là kiểu đàn ông thú vị. Anh ấy có hết tất cả những yếu tố trong 'check list' lý tưởng mà một mối tình như mơ cần có: tiền - tâm - tầm. Nhưng nếu hỏi, anh có an toàn không? Tôi sẽ là đứa đầu tiên hét lên: Có!"

Liêu Hà Trinh khen Trấn Thành đi công tác xa cũng tranh thủ vào mấy cửa hàng đồ đẹp mua chocolate, quần áo cho mấy "con bạn"; đi chơi thì đưa từng người về tận cổng an toàn; còn yêu một người thì sẵn sàng đứng trên dư luận để quỳ xuống cầu hôn, bất chấp tất cả sự nghiệp sau lưng.

Hoa hậu Hương Giang cũng đồng tình với chia sẻ của "đàn anh" khi ví một người đàn ông an toàn hay thú vị cũng giống như món ăn. Nếu thực khách chọn quán gần, đỡ phải suy nghĩ thì phải ăn mãi những món quen, còn nếu "tòm tem" đi tìm những quán xa thì lại được thưởng thức món mới lạ nhưng phải chấp nhận không thuận đường, đôi khi nhận "cái kết đắng".

Blogger Liên Anh Nguyễn mỗi món ăn đều có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Blogger Liên Anh Nguyễn đúc kết người yêu thú vị hay an toàn vẫn là sự lựa chọn của riêng mỗi người, thế nhưng để giữ gìn hạnh phúc trong tình yêu, những thay đổi nhỏ nhặt, những món ăn mới mỗi ngày có vai trò cực kỳ quan trọng. Theo cô, ăn gần hay ăn xa thì cũng phải là ăn ngon, để tồn tại, ta mưu cầu an toàn, nhưng để sống, ta cần thú vị.

Vũ Chi