Trà Ngọc Hằng úp mở tái hợp bạn trai cũ

Nữ ca sĩ Trà Ngọc Hằng cho biết sẽ bỏ qua những lỗi lầm để 'quay lại từ đầu' với bạn trai sau thời gian làm mẹ đơn thân.

Trà Ngọc Hằng hào hứng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trên trang cá nhân. Bà mẹ một con tâm sự trước giờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất cô đơn, mệt mỏi. Đã đến lúc cô cho phép mình được yếu đuối, được bé nhỏ trước người đàn ông giấu tên này.

"Đôi khi hãy dựa vào người khác một lúc cho đỡ mỏi, để người ta hạnh phúc vì giúp được bạn, mà bạn cũng vui vì thấy mình không cô độc giữa cuộc đời này. Trải qua nhiều sóng gió và chợt ngẫm lại mới thấy... Ồ thì ra mình cũng cần yếu đuối với ai kia. Từ trước đến giờ mạnh mẽ làm mình rất cô đơn và mỏi mệt. Hình như mình không cho phép mình dừng lại, không cho phép mình ngơi nghỉ, không cho phép mình sống như cách mọi người phụ nữ trên thế giới vẫn làm. Nhưng giờ đây mình sẽ cho mình có quyền được yếu đuối đi trong khoảnh khắc này, để tận hưởng mình vẫn là người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh người đàn ông này (xin giấu tên)", Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Trà Ngọc Hằng và con gái.

Bà mẹ một con cho biết sẽ bỏ qua những lỗi lầm trước đây của anh để cùng bắt đầu lại: "Bởi vì lời nói của anh, em sẽ mạnh dạn bỏ qua những lỗi lầm của anh. Mình quay lại từ đầu. I will always be with you. Love you. (Em sẽ luôn bên anh, yêu anh)".

Trước đó, người đẹp cho biết mối quan hệ của cô và bạn trai không còn như xưa. Cả hai không sống chung nhà, không có ý định cưới nhưng họ vẫn coi nhau là tri kỷ. Anh vẫn chăm nom con gái và làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vì duyên số, cô không thể cho con một gia đình trọn vẹn nhưng cô muốn con gái biết rằng: "Bố vẫn ở bên con mỗi khi con cần". Nữ ca sĩ không hối hận vì đã sinh con và làm mẹ đơn thân. Cô cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn từ khi có con gái Sophia.

Cherry Trần