Trà Ngọc Hằng không phẫu thuật để eo nhỏ 0 Ca sĩ Trà Ngọc Hằng cho biết cô không bao giờ cắt bỏ xương sườn, đánh đổi sức khỏe chỉ để có vòng eo thon gọn.

Sinh con gái không lâu, Trà Ngọc Hằng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng như thời son rỗi. Vì thế vòng hai săn chắc của cô khiến nhiều người nghi ngờ có sự can thiệp dao kéo. Nữ ca sĩ cho biết mấy ngày nay cô bị một số người bạn hỏi chuyện phẫu thuật cắt bỏ xương sườn để có eo thon. Câu hỏi này khiến cô giật mình vì nghe tên thôi đã sợ. Chính Trà Ngọc Hằng cũng không hiểu làm eo cắt xương sườn là gì.

Trà Ngọc Hằng có vòng eo săn chắc dù đã trải qua một lần sinh nở.

Những người này sau đó giải thích đây là phương pháp tạo cơ bụng 6 múi và eo 'con kiến' đang hot hiện nay. Việc phẫu thuật này chủ yếu được thực hiện với hai xương số 11 và 12. Không chỉ chi phí cao, việc làm này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Để có vòng eo nhỏ xinh, mọi người nên áp dụng những phương pháp khác phù hợp và lành mạnh hơn, như tập gym, thể dục thể thao, ăn uống điều độ...

Trà Ngọc Hằng và con gái hơn 1 tuổi.

Khán giả khen Trà Ngọc Hằng có vóc dáng đẹp nên mới khiến cô bị nghi ngờ phẫu thuật. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi úp mở chuyện tái hợp bạn trai cũ. Cô tâm sự đã đến lúc cho phép mình được yếu đuối, được bé nhỏ trước người đàn ông giấu tên này.

"Đôi khi hãy dựa vào người khác một lúc cho đỡ mỏi, để người ta hạnh phúc vì giúp được bạn, mà bạn cũng vui vì thấy mình không cô độc giữa cuộc đời này. Trải qua nhiều sóng gió và chợt ngẫm lại mới thấy... Ồ thì ra mình cũng cần yếu đuối với ai kia. Từ trước đến giờ mạnh mẽ làm mình rất cô đơn và mỏi mệt. Hình như mình không cho phép mình dừng lại, không cho phép mình ngơi nghỉ, không cho phép mình sống như cách mọi người phụ nữ trên thế giới vẫn làm. Nhưng giờ đây mình sẽ cho mình có quyền được yếu đuối đi trong khoảnh khắc này, để tận hưởng mình vẫn là người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh người đàn ông này (xin giấu tên). Bởi vì lời nói của anh, em sẽ mạnh dạn bỏ qua những lỗi lầm của anh. Mình quay lại từ đầu. I will always be with you. Love you. (Em sẽ luôn bên anh, yêu anh)", Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Cherry Trần