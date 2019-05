Tim sút 15 kg để phù hợp vai diễn

Trên trang cá nhân, Tim vừa đăng một status dài giải thích cho người hâm mộ hiểu anh sút 15 kg là do thực hiện chế độ giảm cân để tham gia phim mới chứ không phải do chuyện hôn nhân gia đình. Nam ca sĩ viết: "Lúc tôi tập gym hơi to các bạn cũng nói tôi tăng cân do chuyện ly hôn. Bây giờ tôi sụt cân do yêu cầu của vai diễn các bạn cũng nói tôi sụt cân do buồn chuyện ly hôn. Tôi nói thẳng nhé, ly hôn hay kết hôn hay yêu ai, ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoảng qua với tôi thôi. Chỉ khi nào liên quan đến con hoặc gia đình, tôi mới buồn tới mức đó nhé".

Giải thích về bức ảnh anh mặc vest đỏ với gương mặt hốc hác, gầy gò, Tim cho rằng việc tăng hay giảm cân để phù hợp với nhân vật là chuyện quá bình thường với người diễn viên. "Tôi không thể so sánh mình với các diễn viên nước ngoài nhưng ít nhất khi nhập một vai gì mà mình đảm nhận thì tôi sẽ cố gắng hết sức, điều đầu tiên là phải giống với nhân vật về ngoại hình", anh tâm sự.

Nam ca sĩ cũng mong người hâm mộ hiểu, đừng đồn và suy diễn lung tung. "Năm 2019 rồi các bạn, chúng ta phải văn minh lên, đứng thẳng nhìn về phía trước mà đi. Cứ nhìn sau lưng hoài, sao biết tương lai mình thế nào. Tôi đã ly hôn gần hai năm rồi và giờ đang độc thân. Vì vậy, tôi mong các bạn bớt tưởng tượng lại", giọng ca Một vòng trái đất nhấn mạnh.

Tim cho biết, anh sút 15 kg là để phù hợp với vai diễn.

Tim và Trương Quỳnh Anh xác nhận ly hôn vào năm 2018. Tim cho biết mình và vợ cũ chia tay trong hòa bình, không tranh chấp về tài sản hay con cái. Dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn sống chung nhà để tiện chăm sóc con trai Sushi. Bên cạnh đó, anh muốn khán giả hãy nhìn nhận sự nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật của mình thay vì quan tâm chuyện đời tư.

Cherry Trần