Thủy Anh đoàn tụ gia đình sau cách ly 0 Thủy Anh được ông xã Đăng Khôi cùng gia đình xuống Cần Thơ đón sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

Sáng 8/5, Thủy Anh chính thức hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Cần Thơ sau chuyến bay trở về từ Singapore. Vì nóng lòng và để kịp đón vợ đúng giờ Đăng Khôi cùng mẹ và con trai đã xuống Cần Thơ từ chiều ngày hôm trước. Nam ca sĩ mừng vì cuối cùng cả gia đình cũng được đoàn tụ sau 2 tháng xa cách. Trước đó anh đưa bố mẹ và hai con xuống thăm Thủy Anh một lần nhưng chỉ được nhìn từ xa.

Thủy Anh hạnh phúc khoe giấy chứng nhận sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

Kể về những ngày cách ly tại trường quân sự thành phố Cần Thơ, Thủy Anh cho biết đó là một điều may mắn. Cô thấy nhẹ nhõm khi được "giải cứu" khỏi tâm dịch Singapore sau hơn một tháng "mắc kẹt" tại đây. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ lâu nhưng trải nghiệm thực tế lại rất nhẹ nhàng. "Hai tuần ở nơi đây, cái suy nghĩ "phải đi cách ly" dường như nó không hề khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi như người ta vẫn nói. Trái lại, với nhiều người, trong đó có Thủy Anh, ở trong trung tâm cách ly này là một khoảng thời gian rất đỗi yên bình và thoải mái", Thủy Anh tâm sự.

Trước khi ra về Thủy Anh và mọi người trong khu cách ly tặng hoa cùng số tiền hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ phòng chống dịch. Cô và gia đình chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ và bạn bè tại đây. Thủy Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ tại đây.

Gia đình Thủy Anh đoàn tụ sau 2 tháng xa cách.

"Cảm ơn tất cả các bác sĩ, những người đã luôn ở bên chúng tôi trong suốt hai tuần để theo dõi sức khỏe, cập nhật mọi dấu hiệu để chúng tôi biết rằng mình luôn được an toàn khỏe mạnh. Cảm ơn các chiến sĩ, những người lính đã trở thành các "anh nuôi" giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, trở thành những người bạn để chúng tôi luôn cảm thấy an toàn ở khu cách ly này. Chúng ta ở đây vì một điều không ai mong muốn do Covid-19, nhưng vì đại dịch này, có nhiều điều khiến mọi người hiểu hơn, cảm thông và chia sẻ với nhau hơn. Thay mặt mọi người, Thủy Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả đội ngũ bác sĩ, chiến sĩ và những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Một bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn gửi tới các chiến sĩ, một số tiền đóng góp của tập thể bà con khu cách ly ủng hộ phòng chống dịch Covid trao cho Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin tri ân", Thủy Anh bày tỏ.

