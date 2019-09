Thanh Hằng nựng má Hà Anh Tuấn 0 Siêu mẫu Thanh Hằng nựng má và khen Hà Anh Tuấn 'làm tốt' khi đến ủng hộ liveshow của nam ca sĩ.

Trên Instagram, Thanh Hằng vừa đăng bức ảnh nựng má Hà Anh Tuấn kèm chú thích "Well done guy" (Làm tốt lắm cưng). Đây là bức ảnh được chụp tại hậu trường khi siêu mẫu đến ủng hộ liveshow Truyện ngắn của nam ca sĩ tại Hội An.

Khoảnh khắc dễ thương của Thanh Hằng - Hà Anh Tuấn.

Khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi khiến fan thích thú. Nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền" khen cả hai "tình bể tình". Một fan bình luận: "Chồng chị thì tất nhiên phải làm tốt rồi. Làm qua giờ cứ tưởng chị không đi tiếp sức cho anh Tuấn, ai ngờ là chị đã có cách tiếp sức mới rồi". "Nhìn mặt anh Tuấn thật hạnh phúc. Vì anh Tuấn luôn có chị ở bên cạnh đó", tài khoản Cao Thiên Bảo nhận xét.

Thanh Hằng - Hà Anh Tuấn được fan tích cực ghép đôi sau khi siêu mẫu đóng nữ chính trong MV Tháng tư là lời nói dối của em của nam ca sĩ. Khán giả "tan chảy" với những khoảnh khắc tình cảm của cả hai và khen họ đẹp đôi. Cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này nhưng fan vẫn tích cực "đẩy thuyền".

Cherry Trần