Thanh Duy bị quấy rối tình dục 0 Nam ca sĩ Thanh Duy mệt mỏi và bị ám ảnh vì nhiều khán giả gửi hình nhạy cảm quấy rối tình dục suốt hai năm qua.

Ngày 5/2, Thanh Duy chia sẻ trên Instagram chuyện mình bị quấy rối tình dục. Anh viết: "I am almost sexually harrashed everyday. That's not cool at all and totally disgusting...". (Tạm dịch: "Tôi gần như bị quấy rối tình dục mỗi ngày. Điều đó không vui chút nào và thật sự kinh tởm"). Status này khiến nhiều bạn bè, khán giả lo lắng. Nam ca sĩ cũng xóa bài sau vài giờ đăng tải.

Trước những lo lắng của bạn bè và khán giả, tối 6/2 Thanh Duy đã lên tiếng chia sẻ cụ thể về vấn đề mình đang gặp phải. Anh cho biết hai năm qua đã nhận rất nhiều những tin nhắn quấy rối tình dục. "Lúc bắt đầu, đó là những tình cảm chia sẻ hâm mộ từ khán giả lớn tuổi mà Duy rất biết ơn và trân trọng. Nhưng rồi dần dần nó trở thành những lời lẽ bày tỏ tình cảm, thậm chí là gửi những hình ảnh nhạy cảm riêng tư đến cho Duy. Duy không muốn nghĩ đến chứ đừng nói miêu tả, từ email đến tin nhắn Facebook, tin nhắn Instagram. Duy chặn nick này, sẽ có một nick khác", anh tâm sự.

Ca sĩ Thanh Duy.

Cho rằng những người gửi tin nhắn đó cho mình cũng "rất đáng thương và bế tắc" nên Thanh Duy không lên tiếng mà chỉ âm thầm chặn. Tuy vậy cách làm này không giải quyết được vấn đề. Ngày 4/2 anh tiếp tục bị quấy rối nặng nề khiến bản thân quá mệt mỏi và ám ảnh nên giải tỏa bức xúc trên Instagram. Khi bình tĩnh lại, anh đã xóa đi vì không muốn câu chuyện này ồn ào.

"Duy cũng đã đắn đo suy nghĩ khá nhiều. Thật không dễ dàng khi chia sẻ những câu chuyện không thoải mái như thế này một cách công khai, và bản thân Duy muốn yên tĩnh, không thích ồn ào, nhưng nếu không giải thích sẽ làm khán giả và người thân lo lắng hoang mang, có những lăn tăn hiểu nhầm không đáng có. Thôi thì mình cứ chia sẻ thành thật tránh để mọi người phải suy nghĩ thắc mắc. Bản thân mình là nạn nhân và cũng không làm gì sai, tất cả xuất phát từ cảm xúc mệt mỏi quá giới hạn chịu đựng", Thanh Duy trải lòng.

Nam ca sĩ cho biết đang cùng công ty tìm cách chấm dứt việc quấy rối này và nhắn nhủ khán giả: "Hiện tại Duy cũng đã bình tĩnh và yên tâm hơn nên mọi người không cần lo lắng nhé. Gửi những bạn nói mình làm ồn ào, sắp ra MV, gây sự chú ý, chắc mình thích lắm mà xạo xạo, và đủ thứ tấn công, bắt nạt... Mình tha thứ cho các bạn".

Phía công ty quản lý của Thanh Duy cho biết sẽ có những hình thức để ngăn chặn việc này không tiếp diễn để bảo vệ nghệ sĩ. Nếu các cá nhân vẫn tiếp tục quấy rối, công ty sẽ chuyển sự việc đến cơ quan chức năng để có những biện pháp điều tra và xử lý thích đáng. Nhiều nghệ sĩ Việt động viên Thanh Duy bình tĩnh và nên nhờ pháp luật can thiệp và bảo vệ.

Cherry Trần