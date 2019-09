Tàu hỏa tông xe tải ở Nghệ An 0 Cú tông mạnh khiến xe tải bị hất văng và bẹp rúm, tàu hàng bị lật bốn toa.

Video ghi lại vụ tai nạn tàu hàng đâm xe tải ở Nghệ An được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau một ngày xảy ra vụ việc. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của một cây xăng bên đường ghi lại. Theo đó, khoảng 8h ngày 25/9, tại đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ôtô tải băng qua đường bằng lối tự mở. Cùng lúc tàu hàng AH22 lao tới. Cú tông mạnh khiến xe tải bị hất văng sang cạnh đường ray, bẹp rúm, nam tài xế bị kẹt trong cabin. Tàu hàng bị lật bốn toa.

Khoảnh khắc tàu tông xe tải ở Nghệ An Camera ghi lại vụ việc.

Đến 11h45 cùng ngày, tàu hoả đã có thể đi với tốc độ 5km/h qua điểm bị tai nạn và đến chiều thì lưu thông bình thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không chú ý quan sát khi đi qua lối đi tự mở. Đây cũng là lời cảnh báo, người dân cần cẩn thận quan sát khi qua lại quanh khu vực đường sắt.

Cherry Trần