Tài xế bị đánh vì tông trúng trẻ chạy sang đường 0 Bé gái chạy sang đường không quát sát va vào đầu xe ôtô đang lưu thông, người bố tức giận hành hung tài xế.

Video do độc giả Hoàng Đào chia sẻ, ghi lại vụ va chạm giao thông xảy ra dịp lễ 30/4 vừa qua, tại khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Bé gái đứng khuất sau ôtô đang dừng bên trái đường bất ngờ lao sang đường tìm bố mẹ, đúng lúc xe gắn camera hành trình lao tới. Em bé đập đầu và xe ôtô và ngã ra đường, khóc thét lên. Mẹ bé vội vàng lại bế con. Người trên ôtô xuống giải thích tình huống nhưng đôi bên xảy ra cãi vả, bố bé gái lao đến hành hung tài xế.

Chia sẻ video, anh Hoàng Đào mong muốn phụ huynh cẩn trọng hơn với con nhỏ. Anh nói: "Trường hợp này quá may mắn cho cả hai bên vì bé chỉ xước nhẹ do ôtô chạy chậm. Đôi bên chỉ cần vui vẻ bắt tay nhau và đi tiếp là được rồi, đụng tay đụng chân làm gì cho mệt. Biết là xót con cái nhưng bố mẹ tắc trách quá, không trông bé làm sao lái xe xử lý kịp khi cháu bé lao ra đột ngột. Khi tham gia giao thông mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút, không sao là may mắn rồi".

Cherry Trần