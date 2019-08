Rapper Tiến Đạt học pha trà sữa để chăm sóc vợ bầu 0 Thụy Vy cho biết ông xã vốn ghét trà sữa nhưng thấy vợ thèm nên tìm tòi công thức, tự pha chế cho vợ thưởng thức. Vợ rapper Tiến Đạt học em chồng cách chăm con

Thụy Vy nhận được nhiều chú ý khi khoe được ông xã chăm sóc tận tình lúc mang thai. Cô bị "nghiện" trà sữa nên tối nào cũng mua uống. Thấy vậy Tiến Đạt dù không thích thức uống này cũng tìm tòi cách pha chế. Anh tự tay làm những ly trà sữa ngon cho vợ.

Thụy Vy viết: "Hồng trà sữa cao cấp made by chồng. Ly này bán chắc phải 200 nghìn mới đủ vốn quá. Lý do là hai chị em tối nào cũng phải order trà sữa, trà vải các thể loại nên đã tạo động lực cho người đàn ông ghét trà sữa phải tìm tòi pha chế. Hậu quả thật khủng khiếp khi bay vèo vài triệu để mua được nửa ký hồng trà. Cũng may nó ngon".

Trà sữa do Tiến Đạt tự tay pha chế cho vợ.

Dưới phần bình luận, một người bạn thân của Thụy Vy trêu cô khoe chồng pha trà sữa để dập tan tin đồn rạn nứt. Đáp lại, Thụy Vy cho biết chỉ nịnh chồng để được uống mỗi tối.

Thụy Vy đang mang thai ở tháng thứ 6. Gần đây cặp đôi dính tin đồn rạn nứt do bà xã của nam rapper liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn bã, bất an trên trang cá nhân. Động thái này của Thụy Vy khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm vì cặp đôi vẫn mặn nồng.

Vợ chồng Tiến Đạt - Thụy Vy.

Tiến Đạt và Thụy Vy kết hôn cuối năm 2018 sau hơn một năm hẹn hò. Thụy Vy phủ nhận chuyện "cưới chạy bầu". Cô thấy may mắn, tốt số mới được làm dâu nhà Tiến Đạt. Thụy Vy khoe được gia đình chồng yêu quý, cuộc sống thoải mái như ở nhà bố mẹ đẻ. Tiến Đạt cũng là người chồng tâm lý. Anh thường chủ động tìm hiểu các thông tin để chăm sóc vợ bầu và bồi dưỡng bà xã bằng nhiều món bổ.

Cherry Trần