Quốc Trường 'Về nhà đi con' sợ bị khán giả đánh nhầm

Quốc Trường vừa khoe kiểu tóc mới của mình trên trang cá nhân. Nam ca sĩ hài hước viết: "Chào mọi người, mình tự giới thiệu, mình tên là Quốc Trường, có cái mặt khá giống thằng Vũ. Điểm nhận dạng là tóc khác nhau, tóc mình giống đuôi vịt nhé. Mong mọi người đừng đánh nhầm. Cám ơn cả nhà".

Quốc Trường khoe kiểu tóc mới.

Quốc Trường từng bị khán giả truy hỏi chuyện bị hói đầu, phải đội tóc giả khi vào vai Vũ trong phim Về nhà đi con. Nam diễn viên sinh năm 1988 phủ nhận chuyện bị hói đầu. Anh thừa nhận phải sử dụng tóc giả để phù hợp với vai Vũ. "Lúc nào tôi cũng để đầu đinh. Đường chân tóc của tôi hình chữ M chứ không bị hói. Vai công tử Vũ yêu cầu diễn viên tóc phải dày, tạo kiểu bồng bềnh. Nhưng với đầu chữ M, nếu chải 5-5 thì phần tóc bị lún, khi chải sẽ cho ra kiểu dáng rất kỳ cục", Quốc Trường nói.

Vũ (Quốc Trường đóng) bị khán giả ghét khi cặp kè với Nhã. (Quỳnh Nga đóng).

Những tập gần đây của Về nhà đi con, nhân vật Vũ do Quốc Trường thể hiện chìm đắm trong cơn "say nắng" với nàng chuyên viên tư vấn cao cấp tên Nhã (Quỳnh Nga đóng). Vì vào vai "con giáp thứ 13", Quỳnh Nga cũng bị vạ lây. Khán giả ghét nhân vật Nhã do cô thể hiện nhưng lại lôi cả bố mẹ cô ra để chửi bới. Cô đã khóc vì phản ứng của khán giả và phải lên tiếng để bảo vệ người thân. "Cá sấu chúa" tâm sự: "Mọi người chửi Nhã là đúng vì nhân vật này sinh ra theo kịch bản của biên kịch. Nhưng làm ơn tỉnh táo, đừng lôi cả gia đình bố mẹ mình vào để chửi, để châm chọc. Thử đặt trường hợp bản thân ngày ngày nhận được inbox những lời như vậy đến gia đình mình các bạn sẽ như nào?".

Cherry Trần