Phương Nga - Bình An nhảy đôi ăn ý 0 Diễn viên Bình An có màn nhảy đôi ăn ý và hôn bạn gái Phương Nga khi hưởng ứng trào lưu Anysongchallenge.

Á hậu Phương Nga khiến fan thích thú khi đăng tải video nhảy đôi cùng bạn trai Bình An. Cặp uyên ương hưởng ứng trào lưu Anysongchallenge và có màn kết hợp ăn ý. Tuy nhiên người đẹp vẫn trêu bạn trai nhảy như con bọ gậy. Cô viết: "Mặc dù trend đã lâu nhưng up lên đây để cả nhà thấy Bình An nhảy như một con bọ gậy, may mà mình quên bài nên cũng gọi là sánh đôi". Cuối video, Bình An khóa môi bạn gái tình cảm.

Phương Nga – Bình An nhảy đôi

Nhiều khán giả trêu Bình An "rất nhoi" hay "tấu hài", nhưng khen cả hai dễ thương, đẹp đôi. Bị chê, Bình An trách bạn gái: "Lần sau đừng bắt em nhảy nữa chị đại nhé".

Phương Nga - Bình Anh công khai tình yêu vào dịp Valentine 2019 và được khen xứng đôi. Cả hai xưng hô cậu - mợ và thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho nhau trên mạng xã hội. Họ cùng đi du lịch và đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí. Cả hai hiện chưa tính đến chuyện đám cưới vì cho rằng còn rất trẻ và muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

Cherry Trần