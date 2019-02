Phan Văn Đức ‘siêu say xe’ bị chế ảnh khi tậu ôtô tiền tỷ

Chiều 29/1, Phan Văn Đức mua chiếc ôtô tại TP Vinh, Nghệ An với giá hơn 1 tỷ đồng để tặng mẹ sau một năm thi đấu thành công. Hình ảnh cầu thủ sinh năm 1996 ngồi trong chiếc ôtô cáu cạnh lái xe khiến fan bất ngờ và thích thú bởi nam cầu thủ vốn bị say xe khá nặng. Người hâm mộ đồ rằng anh mua xe để "lấy độc trị độc" cho hết say xe.