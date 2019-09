Phan Như Thảo và Đức An 'nịnh' nhau 0 Phan Như Thảo gọi chồng là 'đệ nhất chiều vợ' còn đại gia Đức An tự nhận là 'người tình, người chồng, người cha, người bạn' của vợ.

Doanh nhân Đức An khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cho biết mình vừa là người tình, người chồng, người cha và người bạn của Phan Như Thảo. Anh giải thích: "Người tình để cho em nhõng nhẽo, để dành cho em những lời khen có cánh. Người chồng để cho em một cảm giác an toàn, để sẻ chia và cùng em tận hưởng cái hạnh phúc của một người vợ đảm đang, một người mẹ tuyệt vời. Người cha để cho em những lời khuyên, để an ủi khi em cần một điểm tựa. Người bạn để cho em được tâm sự, để em tha hồ thổ lộ những điều thầm kín em không thể kể cho người tình, người chồng và tất nhiên là người cha".

Đáp lại tình cảm của ông xã, Phan Như Thảo khen anh là "đệ nhất chiều vợ". Trong khi đó bạn bè, khán giả ghen tỵ với người đẹp. Họ khen cô có phước và "thật không uổng phí một kiếp người" hay "mãi không cần trưởng thành" khi lấy được người như Đức An.

Ảnh cưới của Phan Như Thảo - Đức An nhân dịp tròn ba năm về một nhà.

Phan Như Thảo cũng thừa nhận mình có "số hưởng" khi lấy được "người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này". Cựu người mẫu cho biết anh hết mực chiều chuộng cô, không để vợ làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện vào bếp. "Người mà không cho mình làm bất cứ chuyện gì dù là đi lấy ly nước cũng ngồi đó đi anh lấy cho. Người mà đêm con khóc là bật dậy thật nhanh để dỗ con ngủ sợ mình dậy. Người mà chỉ cần mình thích thì anh chê xíu thôi chứ anh vẫn làm theo ý vợ. Người mà khó tính, khó ưa kinh dị nhưng lại yêu và chiều con kinh khủng khiếp. Người mà ăn gì cũng đút cho mình miếng ngon nhất nên vợ mãi mập. Người mà mỗi đêm đều canh con cho mình ngủ trước, ngáy o o. Người mà hay mắng cho mình khóc với hay muốn nói gì là nói cho đã miệng, chọc cho mình giận rồi phải nói câu xin lỗi 10 lần... Uớc gì anh sẽ ở bên cạnh em thêm 50 năm nữa, 100 năm nữa, hay 1.000 năm nữa cũng được ", Phan Như Thảo chia sẻ.

Tình yêu của Phan Như Thảo - Đức An khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp vợ chồng đã bên nhau được 3 năm và có một con gái Bồ Câu. Cả hai có sự nghiệp như ý, thường xuyên du lịch mỗi khi rảnh rỗi. Phan Như Thảo cho biết mỗi tuần cô đều dành một ngày để "hẹn hò riêng" với ông xã. Dù bận cỡ nào thì lịch trình này cũng không thể thay đổi.

Cherry Trần