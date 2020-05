Phạm Quỳnh Anh thời thơ ấu 0 Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được khen từ nhỏ đã xinh đẹp và rất 'ngầu', giống hệt bé Tuệ An hiện tại.

Xem lại những hình ảnh thời nhỏ chụp cùng bố mẹ, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... như ngày hôm qua". Trong ảnh, nữ ca sĩ cùng bố mẹ đi chơi biển. Cô được nhận xét khá "ngầu" khi được mẹ sơn móng tay, đeo bông tai và kính râm. Mẹ Phạm Quỳnh Anh lúc đó cũng diện bikini hai mảnh.

Phạm Quỳnh Anh thời nhỏ bên bố mẹ.

Nhiều khán giả cho rằng các đường nét trên gương mặt của Phạm Quỳnh Anh không khác nhiều so với hiện tại. Điều thú vị là bé Tuệ An - con gái thứ hai của cô và chồng cũ Quang Huy - giống hệt mẹ thời nhỏ. Quỳnh Anh tiết lộ chính Tuệ An cũng nhận mình xuất hiện trong bức ảnh. Khi nữ ca sĩ đưa cho con gái xem và hỏi có biết ai không, Tuệ An liền trả lời: "Em, bà ngoại với ông này".

Phạm Quỳnh Anh bên bố mẹ và hai con trong kỳ nghỉ gần đây.

Ở tuổi 35, Phạm Quỳnh Anh toát lên vẻ đằm thắm của người phụ nữ từng trải. Nhờ bố mẹ và hai con gái luôn ở bên, Quỳnh Anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới sau đổ vỡ hôn nhân. Cô tích cực hoạt động showbiz trở lại và tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân.

Quỳnh Anh và chồng cũ giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi dậy các con trưởng thành nhưng không nghĩ đến chuyện tái hợp. Nữ ca sĩ cho biết không sợ hôn nhân mà sẽ mở lòng đón tình yêu mới nếu duyên đến.

Cherry Trần