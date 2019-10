Phạm Hương ngồi lên bí ngô ở nơi bị cấm 0 Hoa hậu Phạm Hương bị chê kém duyên khi vô tư ngồi lên bí ngô chụp ảnh 'sống ảo' ở nơi đã có biển cấm.

Trên Instagram cá nhân, Phạm Hương chia sẻ hình ảnh chụp tại Dell'Osso Family Farms - một nông trại trồng bí ngô (bí đỏ) nổi tiếng tại California (Mỹ). Người đẹp cũng chia sẻ một video cô dạo chơi ở đây và hào hứng cho biết: "Nhìn những trái bí đỏ siêu to khổng lồ thích lắm cả nhà ạ".

Phạm Hương vô tư ngồi lên bí ngô pose ảnh.

Bức ảnh "sống ảo" trước thềm Halloween của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bị khán giả chỉ ra đã vi phạm quy định của nông trại. Trong video, Phạm Hương đứng trước cổng vào cánh đồng bí ngô, phía sau lưng cô xuất hiện tấm biển ghi bằng tiếng Anh: "Please, do not sit on pumpkins" (Vui lòng không ngồi lên bí ngô).

Biển cấm ngồi lên bí ngô đặt ngay cổng vào.

Nhiều người bất bình và chỉ trích chân dài 28 tuổi bất lịch sự và thiếu ý thức nơi công cộng. Số ít bênh vực cho rằng có thể cô không chú ý nên không biết có quy định này. Phạm Hương sau đó lên tiếng giải thích: "Mình tập trung quay quá nên không để ý phía sau. Lần sau sẽ cẩn thận hơn".

Cherry Trần