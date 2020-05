Ôtô nhấn ga tông lộn nhào người rửa xe 0 Tài xế ôtô 7 chỗ bất ngờ nhấn ga khi vào cua, tông trực diện người đàn ông đang rửa xe tải phía trước.

Người đàn ông đang lúi húi rửa xe tải ở vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên), sáng 13/5 thì bất ngờ bị tông lộn nhào. Tài xế ôtô 7 chỗ đang chạy chậm bỗng tăng ga khi vào góc cua và lao vào người đàn ông trên. Bị ủi đi vài mét nhưng may mắn anh này chỉ bị thương nhẹ.

Ôtô nhấn ga tông lộn nhào người rửa xe

Nhiều người xem nhận định nguyên nhân do tài xế bị nhầm chân ga nhưng cả hai quá may mắn vì không xảy ra thương vong. Một độc giả bình luận: "Một phần nhờ may, một phần là nhờ phản xa nhanh khi ngã xuống rồi lăn theo luôn chứ ngã ra đấy thì chắc hậu quả khôn lường rồi". "Rửa xe cũng lấn ra đường gây nguy hiểm. Lần sau cũng nên rút kinh nghiệm", một người khác ý kiến.

Cherry Trần