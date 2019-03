Nữ tài xế ôtô nhầm ga khi cài số lùi, tông ngã hai bố con đi xe máy 0 May mắn hai bố con không bị thương, nhưng đứa bé thì sợ khóc thét. Tài xế U80 lao thẳng xuống bể bơi do đạp nhầm chân ga

Người đàn ông đi xe tay ga để bé trai ngồi trước chuẩn bị sang đường, bất ngờ bị một ôtô 4 chỗ lùi tốc độ cao tông ngã. Nam thanh niên đứng gần đó đã nhanh chân kịp vứt xe máy và nhảy vào vỉa hè. Vụ việc xảy ra sáng 3/3 ở gần chợ Và (TP Bắc Ninh).

Anh Trương Ngọc Huy, người chia sẻ video, cho biết: "Nữ tài xế có thể đã cài nhầm số lùi, rồi nhầm chân ga nên không kiểm soát được tay lái. Hai bố con may mắn không thương, đứa bé sợ khóc thét được người bố bế qua bên đường dỗ dành".

Nữ tài xế ôtô nhầm chân ga tông ngã hai bố con đi xe máy Video: Trương Ngọc Huy

Video thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng, chuyện đạp nhầm chân ga xảy ra rất nhiều, đặc biệt với phụ nữ vì họ dễ mất bình tĩnh khi xử lý sự cố.

Facebooker NewGod viết: "Tôi đã có dịp quan sát một số chị em lái xe và thấy có hai lý do dẫn đến việc trên. Thứ nhất, mỗi chân một bàn đạp. Chân trái để sẵn lên pedal phanh. Chân phải để lên chân ga. Chuyện này còn có lý do là khi học thì học xe số sàn, khi lái thì lái xe tự động nên các chị em cũng "tự động" phân bổ lại vị trí chân. Khi luống cuống, hai chân líu ríu lẫn lộn. Chân phanh đạp xuống nhưng chân phải vẫn có thói quen đạp phanh nên lại nhấn luôn vào ga. Lý do thứ hai: chân thường nhấp lên pedal phanh hơn điều phối chân ga cho mượt mà vì tính lo sợ nên "đề phòng". Kết quả là đi cứ nhấp nhấp không đều ga. Đến lúc có chuyện chân cuống lên không còn phân biệt mình đang ở phanh hay ga nữa, đạp bừa. Chị em nào để chân tự do lại càng dễ sai vị trí".

Còn thành viên Minh Hoàng chia sẻ: "Ở Australia khi học lái giáo viên sẽ dạy bạn chỉ dùng một chân (chân phải), bình thường khi nhấn ga dùng chân phải nhấn, khi cần phanh thì dùng chính chân dùng cho phanh (chân phải) để phanh, còn chân trái không làm nhiệm vụ gì cả, vì nếu sử dụng 2 chân bạn sẽ đạp nhầm khi bị hoảng loạn dễ gây tai nạn. Ngoài ra bên này học luật lấy bằng L trước, lấy được bằng L (Learner Licence) rồi học lái trực tiếp ngoài đường, khi cảm thấy có đủ tự tin thì đi thi. Nếu may mắn thi đỗ thì sẽ được tự lái nhưng phải mang bằng P1 & P2 (provisional licence) trong vòng ít nhất 1 năm nếu trên 25 tuổi và phải mất 3 năm nếu dưới 25. Phải thật sự tự tin thì mới có thể tự lái. Hy vọng Việt Nam cũng áp dụng như vậy để tránh gây tai nạn không đáng có".

Cherry Trần