Ngọc Trinh song ca cùng Chi Pu

Tối 29/11, Chi Pu và Ngọc Trinh cùng tham dự một sự kiện diễn ra tại TP HCM. Là ca sĩ khách mời, Chi Pu mang tới bản hit mới Anh ơi ở lại của mình. Cô diện đầm đỏ quyến rũ và hát live tại chương trình. Một lát sau, Ngọc Trinh bước lên sân khấu và cho biết phải uống 10 ly rượu mới đủ tự tin. Người đẹp Trà Vinh cũng cho biết "chưa thuộc lời lắm" khi thỏ thẻ cùng Chi Pu.

Màn thể hiện của Ngọc Trinh và Chi Pu nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả phía dưới, nhưng nhận nhiều khen chê của cộng đồng. Nhiều bình luận thất vọng với giọng hát yếu, chới với, phải nhiều lần lấy hơi của Chi Pu dù cô đã lấn sân ca hát được một thời gian.

Anh ơi ở lại do Đạt G sáng tác. Ca khúc ballad được Chi Pu thể hiện bởi cô "muốn làm mới mình và làm được điều không ai nghĩ Chi Pu sẽ làm được". Trong MV, cô hóa thân thành Cám, xây dựng câu chuyện cổ tích Tấm Cám theo góc nhìn mới. Đây là sản phẩm chinh phục được khán giả nhiều nhất của Chi Pu dù trước đó cô ra mắt nhiều bài hát như Cho ta gần hơn, Đóa hoa hồng, Talk To Me, Mời anh vào team em...

