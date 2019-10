Ngọc Lan sợ hãi khi con bị co giật 0 Bé Louis - con trai của diễn viên Ngọc Lan và Thanh Bình - bị viêm amidan cấp dẫn đến sốt kèm nôn ói và co giật nhiều lần.

Ngọc Lan chia sẻ hôm qua là một ngày kinh hoàng, khiến cô phải hai lần thót tim và cuống cuồng đưa con đi khám. Trải qua câu chuyện lần này, cô nhận ra rằng không có nỗi sợ nào bằng sức khỏe của con. "Mình đã từng trải qua nhiều đau khổ, nhiều nỗi sợ hãi, nhưng hôm nay mình mới thấy đây mới chính là nỗi sợ của mình. Tất cả chỉ là con số không, mọi thứ bây giờ chỉ là làm sao để sức khỏe của con ổn định là được", Ngọc Lan tâm sự.

Cô kể chiều hôm trước bé Louis bị sốt nhưng chủ quan vì nghĩ chỉ cần hạ sốt bằng cách lau mát như mọi lần cho con là được. Tuy nhiên đến 5h sáng, Louis bật ngồi dậy và ói khan rồi lặng đi một giây và bắt đầu giật. "Cái giật đầu tiên đã làm bạn hoảng sợ. Bạn gào lên ngay khi co giật cái thứ hai và nhào qua ôm lấy mình. Lúc này mình mới hoảng sợ thật sự. Mặc dù đã rất cố bình tĩnh quan sát bạn từng chi tiết, nhét ngón tay vào miệng tránh trường hợp bạn cắn lưỡi, nhưng mình vẫn bị gào theo bạn và hai mẹ con ôm nhau gào khóc trong đêm. Mọi người bây giờ mới ùa qua và kêu xe để đi cấp cứu".

Ngọc Lan đưa con đi khám.

Sau khi co giật 4 cái liên hồi thì Louis tỉnh táo hơn. Ngọc Lan nói chuyện và bắt con xuống đi lại để kiểm tra con có thật sự ổn không. Khi vào đến viện Ngọc Lan kể lại toàn bộ những biểu hiện của con cho bác sĩ. Cô sợ con bị viêm não nhưng bác sĩ dựa vào các biểu hiện và khẳng định cậu bé không bị. Nữ diễn viên sau đó đề nghị xét nghiệm, vì Louis hay bị chảy máu cam, đi tiêu có chảy máu. Sau đó cô xin về và bác sĩ sẽ gọi khi có kết quả.

Khi bác sĩ gọi điện báo kết quả xét nghiệm, Ngọc Lan như thấy "trời đất sụp đổ thật sự" vì dự đoán cậu bé có thể bị máu nhiễm khuẩn do bạch cầu tăng cao đến 19.000. Bác sĩ trấn an rằng bệnh được phát hiện sớm và yêu cầu cho bé vào bệnh viện để bác sĩ tầm soát ổ vi khuẩn ở đâu và cho kháng sinh. Vì không muốn con uống kháng sinh, Ngọc Lan hỏi ý kiến rồi xin để ở nhà theo dõi, nếu bé sốt quá 38,5 thì sẽ cho nhập viện ngay.

"Mình tắt máy xong thì quay sang nhìn con, bỗng dưng bạn ấy làm tiếp combo co giật, hét, tìm mẹ, và ôm chầm lấy mẹ, thậm chí tè luôn trong quần. Lúc đó chỉ biết sốc con dậy ôm chặt vào lòng chuẩn bị chạy tiếp, may sao bạn chỉ giật hai cái rồi thôi".

Ngọc Lan bên ông xã Thanh Bình và con trai.

Ngọc Lan tiếp tục đưa con đi khám lần hai và thở phào vì lúc này bác sĩ kết luận con chỉ bị viêm amidan cấp. "Louis có vết sưng tấy niêm mạc mũi, cổ họng bị viêm và máu hoàn toàn không bị gì hết. Mình thật sự ngỡ ngàng và hỏi về biểu hiện co giật và bạch cầu tăng thì được phân tích rằng bé bị viêm amidan cấp, loét họng nên dẫn đến sốt. Sốt kèm ói nên dẫn đến co giật. Khi co giật thì bạch cầu sẽ tăng nên khi xét nghiệm máu sẽ thấy bạch cầu tăng nên cứ ngỡ bị nhiễm trùng máu. Không có ổ hay nhóm vi khuẩn nào cả".

Ngọc Lan thấy may mắn vì con trai bình an và không phải uống kháng sinh. "Về cách điều trị, bác sĩ bảo theo dõi nếu sốt thì hạ sốt bằng viên đạn hạ sốt. Nếu có xuất hiện co giật thì bình tĩnh xử lý bằng cách đặt bé nằm nghiêng xuống nệm hoặc nền nhà. Cho nằm nghiêng để các loại dịch chảy ra ngoài không bị sặc. Không cần nhét gì vào miệng vì khi co giật lưỡi sẽ thụt vô. Hiếm khi cắn trúng lưỡi, nhưng nếu có cũng chỉ bị trầy sơ chứ không sao. Nếu co giật lành tính thì không sao (co giật không quá 3 phút như biểu hiện Louis), nhưng nếu nhiều hơn thì vào bệnh viện ngay. Cho bé súc miệng nước muối sinh lý, chanh mật ong ấm để xử lý vết viêm. Cấp 1,5 lít nước mỗi ngày, uống nước dừa, ăn rau hoặc uống hạt chia để bổ sung chất xơ", Ngọc Lan chia sẻ.

Cherry Trần