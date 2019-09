Nghệ sĩ Mạc Can thăm Mai Trần bệnh nặng 0 Biết Mai Trần cũng đang nằm viện, Mạc Can nhờ người đẩy xe đi thăm và san sẻ tiền bạc giúp đồng nghiệp chi trả viện phí.

Tối 6/9, diễn viên Diệp Chấn Thanh cho biết anh vừa đến bệnh viện Gia Định (TP HCM) thăm hỏi tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can. Khi biết diễn viên Mai Trần cũng đang điều trị bệnh tại tầng 1, ông đã nhờ anh đẩy xe xuống dưới trực tiếp thăm hỏi đồng nghiệp. Ông cũng chia sẻ vài triệu đồng trích từ số tiền khán giả giúp đỡ để phụ Mai Trần lo viện phí. Tình cảm ấm áp của hai nghệ sĩ già khiến Diệp Chấn Thanh xúc động.

Nghệ sĩ Mạc Can thăm và chia sẻ một số tiền nhỏ cho đồng nghiệp lo viện phí.

Nghệ sĩ Mạc Can nhập viện hôm 5/9 vì xuất huyết dạ dày, xỉu khi đang chạy xe máy ngoài đường. Sau khi được cấp cứu, nghệ sĩ dần tỉnh táo, sức khoẻ tạm ổn định và được giữ lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Ngoài xuất huyết bao tử, trước đó ông còn phát hiện căn bệnh thấp khớp khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Chị Diễm - một người quen của ông cho biết hiện vẫn chưa liên lạc được với thân nhân của nghệ sĩ Mạc Can. Những ngày qua nghệ sĩ sinh năm 1945 được chăm sóc bởi một người đàn ông xa lạ do mọi người thuê chăm nom. Một số đồng nghiệp, khán giả cũng đến thăm và cho tiền giúp ông lo viện phí.

Mai Trần lên thăm nghệ sĩ Mạc Can hôm 5/9.

Diễn viên Mai Trần cũng vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 5/9 do tắc mạch máu lên não. Vợ nghệ sĩ cho biết anh gặp triệu chứng mất thăng bằng và rối loạn ngôn ngữ. Ban đầu, anh bị hẹp động mạch cảnh trên 85%, sau đó phát hiện hẹp thêm ba động mạch nuôi não và ba mạch vành nuôi tim. Tạm thời, bác sĩ phải dẫn động mạch từ chân lên nên ông không đi lại được. Bác sĩ đang hội chẩn để phẫu thuật cho Mai Trần.

