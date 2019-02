Nam Em gửi ảnh mặc quần áo xộc xệch cho Lee Min Ho

Tối 14/1, Nam Em đăng tải hình ảnh chụp lại tin nhắn mà mình đã gửi cho ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Lee Min Ho kèm nội dung: "Where are you? (Anh ở đâu?). Trong ảnh, Nam Em mặc quần áo xộc xệch, đang quỳ trên mặt đất, bộ dạng đùa cợt khi thực hiện một tư thế yoga. Cô nhắn "Hello" qua tài khoản của nam diễn viên nổi tiếng nhưng không nhận được hồi đáp.

Nam Em đăng tải ảnh chụp tin nhắn cô gửi cho Lee Min Ho nhưng không được hồi đáp.

Hành động này của Nam Em nhận nhiều chỉ trích của người hâm mộ mỹ nam Hàn Quốc. Họ cho rằng hoa khôi miền Tây đang làm phiền thần tượng, mong cô đừng gửi những tin nhắn vô bổ, đặc biệt là những hình ảnh không mấy lịch sự. Tuy nhiên sau đó nhiều fan cũng nhận ra tài khoản leeminho_87 được Nam Em nhắn tin không phải chính chủ. Tài khoản Instagram chính thức của Lee Min Ho có tích xanh.

Nam Em cũng là fan cuồng của Lee Min Ho.

Trước đó, tối ngày 13/1, hoa khôi cũng gây chú ý khi đăng tải video "quậy tưng bừng" trên ôtô. Cô mở một bản nhạc Hàn, xõa tóc dài, đeo kính và nhún nhảy, múa máy không ngừng. Đôi lúc người đẹp miền Tây còn vắt chân lên thành xe, lắc lư, hất tung khiến mái tóc rối bời.

Nam Em 'quẩy' điên đảo khi ngồi trên ôtô Nam Em nhún nhảy tưng bừng trên ôtô.

Các người đẹp trong showbiz thường rất chỉn chu, cẩn thận với hình ảnh của mình trước công chúng. Tuy nhiên Nam Em lại thường thể hiện tính cách tưng tửng khiến fan khó hiểu.

Cherry Trần