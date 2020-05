Mỹ Lệ mong con gái hạn chế sắm hàng hiệu 0 Ca sĩ Mỹ Lệ khen Jennifer tài năng nhiều mặt, sống độc lập nhưng vẫn nhắc nhở con gái hạn chế sắm hàng hiệu.

Hôm 13/5, Jennifer - con gái thứ hai của Mỹ Lệ - tròn 14 tuổi. Nữ ca sĩ khen con thêm một tuổi ra dáng người lớn hơn, không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn cả suy nghĩ và hành động. Vì vậy vợ chồng cô yên tâm hơn khi con sống và học tập xa nhà.

"Năm trước mẹ còn khổ sở năn nỉ chụp cho mẹ tấm hình nhất định không là không. Năm nay tự động nhờ chị chụp hình gửi mẹ. Lúc trước chẳng bao giờ biết vào bếp hay đụng vào việc gì trong nhà một cách tự nguyện thì nay anh Jean đã mách mẹ là rất siêng năng và tự giác, lau chùi sắp xếp gọn gàng mọi thứ và là đầu bếp chính của cả nhà. Dấu hiệu của sự trưởng thành đang dần dần rõ ràng, ý thức về trách nhiệm đã cao hơn. Những điều cho thấy mẹ càng ngày càng có thể yên tâm về nàng. Mẹ trêu sao dạo này giỏi thế nhỉ, mai mốt về nhà con có giỏi như vậy không? Nàng kêu nấu nướng con thấy dễ ẹc. Mẹ nghe là sướng vì thấy bóng dáng của mình trong nàng. Mạnh mẽ, tự tin và năng động vứt vào đâu cũng sống tốt con gái ạ", Mỹ Lệ hào hứng kể về sự đổi thay của con gái.

Jennifer diện trang phục sành điệu, đam mê với thời trang.

Theo giọng ca gốc Quảng Bình, Jennifer tài năng về nhiều mặt. Tuy vậy cô vẫn chưa hài lòng chuyện con quá quan tâm đến hàng hiệu. "Con phải luôn luôn nhớ câu mẹ hay nói với con từ ngày bé xíu: Nothing is impossible (Không gì là không thể). Con đã làm được rất nhiều điều con muốn: Học giỏi, bơi lội, thể thao giỏi, đàn hát ngon lành, năng khiếu vẽ vời hội hoạ không tồi, gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén trong cảm nhận về thế giới xung quanh mình... Nhưng còn một điều mẹ vẫn chưa hài lòng là con gái hơi quá quan tâm về việc mua sắm hàng hiệu. Con ạ, hàng hiệu chỉ là những vật trang trí diêm dúa ở bên ngoài nhằm so kè và chứng tỏ sự kiêu ngạo giữa con người với nhau thôi, giá trị nội tại của con mới là giá trị bền bỉ và lấp lánh nhất. Không có hàng hiệu nào che lấp nổi. Hãy trau dồi và hoàn thiện chính mình mỗi ngày, hãy biến mình thành một món hàng vô giá. Yêu con hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Happy birthday my little girl (Chúc mừng sinh nhật con gái bé bỏng của mẹ)", Mỹ Lệ nhắn nhủ.

Vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ bên ba con.

Jennifer và chị gái Janet Ngô (15 tuổi) hiện du học tại Đức. Hai cô bé biết nói 5 thứ tiếng, có năng khiếu nghệ thuật. Mỹ Lệ sống tại Việt Nam cùng chồng và con trai út hơn 2 tuổi. Gia đình cô cũng sở hữu căn biệt thự rộng 1.400 m2 tại Frankfurt, Đức. Vợ chồng Mỹ Lệ đã lên kế hoạch sang Đức thăm con vào đầu tháng 5 nhưng hiện chưa thể thực hiện do ảnh hưởng của Covid-19.

Cherry Trần