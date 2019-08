Minh Hiền xúc động vì con trai ghép tủy thành công 0 Nữ ca sĩ Minh Hiền khóc nức nở khi biết ca ghép tủy của bé Minh Đức diễn ra tốt đẹp.

Minh Hiền vui mừng thông báo trên trang cá nhân chuyện con trai đã hoàn thành ca ghép tủy. Nữ ca sĩ cho biết sau khi được các bác sĩ lấy tủy, cô chỉ biết tụng kinh cầu nguyện để con được bình an, khỏe mạnh. Được ông trời thương nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

"Minh Đức - con đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và giành chiến thắng. Con đã làm tốt lắm con trai yêu quý của mẹ ạ. Ca ghép tủy của con đã thành công và bây giờ chỉ còn chờ thời gian con tiếp nhận tủy của mẹ 100% là viên mãn. Mong rằng hạt mầm yêu thương của mẹ đã gieo vào mảnh đất màu mỡ của con để trở thành một rừng yêu thương và lan tỏa", Minh Hiền chia sẻ.

Bé Minh Đức bị biến chứng chủng lao.

Bà mẹ đơn thân xúc động khi biết con trai đã ổn định: "Không gì có thể diễn tả được cảm giác của mẹ lúc này. Chỉ gói gọn trong hai từ hạnh phúc. Và giờ phút này đây mẹ đang khóc, khóc trong hạnh phúc vì cả hai mẹ con mình đã làm tốt và mọi thứ đã ổn. Con hãy ngủ thật ngon nhé và ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên. Mẹ yêu con, con trai bé bỏng của mẹ".

Cô gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã làm việc hết mình và những người thân đã hỗ trợ để mẹ con cô có thể điều trị tại Singapore. Minh Hiền thấy mình may mắn vì cô còn có mẹ ở bên để nhờ cậy, tiếp sức. "Người mà mẹ phải cảm ơn nhiều nhất đó là bà ngoại, người đã cùng mẹ con ta chiến đấu suốt quãng thời gian vừa qua và cả quãng thời gian tiếp sau nữa. Bà đang ở bên con và chăm sóc con thay mẹ. Bà là hậu phương vững chắc của mẹ con mình đấy. Thật sự may mắn vẫn còn có mẹ để dựa vào những lúc khó khăn, bĩ cực như thế này. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai con ạ. Bà cháu, mẹ con mình đã làm được rồi. Mong ông ngoại ở trên cao sẽ luôn phù hộ cho chúng ta mạnh khỏe và bình an", Minh Hiền tâm sự.

Ca sĩ Minh Hiền.

Bé Minh Đức - con của Minh Hiền - 9 tháng tuổi bị biến chứng chủng lao phức tạp ở thể nặng. Sau khi gom hết số tiền đang có và đưa con sang Singapore khám, cô được các bác sĩ khuyên cho bé ghép tủy sớm, nếu muộn, cơ hội sống chỉ còn vài tháng. Chi phí ca ghép tủy là hơn 4 tỷ đồng. Ngày 19/8, Minh Hiền được tiến hành lấy tủy, sau đó các bác sĩ phải nghiên cứu, sàng lọc và tiến hành ghép tủy cho bé Minh Đức.

Cherry Trần